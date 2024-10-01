MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: آفي أشكنازي

الجيش الإسرائيلي، بعد نحو 20 سنة يخطط للعودة إلى لبنان. أقدام المقاتلين ستطأ مرة أخرى الأرض. هؤلاء الجنود لم يكونوا ولدوا بعد عندما خرج آباؤهم بعد 18 سنة من لبنان، في ربيع 2000. عندما قاتل أباؤهم في المرة الأخيرة في لبنان، في صيف 2006 كانوا أبناء بضعة أشهر فقط. وها هو، نحن نجد أنفسنا مرة أخرى نتحرك إلى داخل قصة لبنان هذه.

التقدير هو أن الحملة ستكون مركبة وباعثة على التحدي.

تعالوا لا نتشوش. صحيح أن الجيش ضرب حزب الله بشدة، نزع منه قدرات، ضرب له القيادة والمنظومات. لكن المنظمة بقيت مع قدرات كثيرة ومع مقاتلين جاهزة للمناورة. رجال حزب الله ليسوا حماس. هم أكثر خبرة، أكثر تصميما ومع قدرات تسليحية أكثر بكثير من حماس.

الجيش الإسرائيلي مستعد جدا ويعد أربع افضل الفرق لديه للمهمة: فرقة الكوماندو 98، فرقة المدرعات الثقيلة 36 التي هي آلة حرب شديدة القوة، فرقة الاحتياط 146 وفرقة الجليل 91.

سلاح الجو وذراع البحرية يفترض أن يقدما غلاف ناري للقوات المناورة. هذا سيكون قتالا بحجوم نارية لم نشهدها حتى الآن.

الجيش مصمم على أداء المهمة: إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان وإعادة الإقليم الذي ترك لمصيره على مدى سنة لإسرائيل وإعادة لقب "الدولة الأقوى" في المنطقة لدولة إسرائيل.

أول من أمس نقل سلاح الجو رسالة تحذير لإيران ولسورية. الرسالة واضحة: اجلسوا بصمت، شاهدوا من بعيد ولا تتدخلوا.

سلاح الجو هاجم في أربع جبهات، أباد 40 مسلحا من حماس في غزة. هاجم عشرات الأهداف في البقاع وفي بيروت في لبنان، وهاجم حسب منشورات أجنبية في سورية قرب قصر الأسد. ونعم، طار سلاح الجو 1800 كيلو متر وهاجم في اليمن.

سلاح الجو يشرف على ما يجري في إيران. الكثير من المقدرات تستثمر في اتجاه الشرق. وكذا للساحة القريبة في الضفة، والفكرة هي أن الجميع سيحاولون مساعدة مساعدة حزب الله.

رأس السنة هو رمز للتجدد ولبداية جديدة. إسرائيل تعمل على تغيير الواقع الذي فرض عليها في السنة الماضية. التحدي ما يزال أمامنا. بانتظارنا أيام مركبة أخرى.