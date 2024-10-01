بقلم: عاموس هرئيل

إسرائيل دخلت إلى مرحلة جديدة في الحرب، قبل اسبوع من انقضاء سنة على اندلاع الحرب. أمس بدأ الجيش الإسرائيلي في ما وصف بـ"عملية برية مركزة" في جنوب لبنان. العملية العسكرية ستتركز على الأقل في المرحلة الأولى على البنى التحتية العسكرية التي أقامها حزب الله قرب الجدار، استعدادا للهجوم ضد مستوطنات ومواقع على الحدود الشمالية. بعد سلسلة الضربات التي تلقاها حزب الله في الأسابيع الأخيرة فانه من المرجح الافتراض أن حجم النيران التي بإمكانه إطلاقها على إسرائيل تقلص بدرجة واضحة. مع ذلك فإن بداية المرحلة البرية سيرافقها احتكاك عن قرب مع رجال حزب الله الذين بقوا في جنوب لبنان، وهي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر.

هجوم إسرائيل على حزب الله الذي ذروته كانت اغتيال رئيس الحزب، حسن نصر الله، سيكون بلا شك حدثا تأسيسيا في الشرق الأوسط. إسرائيل أضرت بشكل كبير بالقوة العسكرية لحزب الله وأضعفت مكانته الإقليمية ووضعت علامة استفهام كبيرة أيضا على إستراتيجية أسياده في إيران وعلى قدرتها الفعلية على تحقيق أهدافها الطموحة. بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول اعتقد رؤساء المحور الراديكالي الإقليمي بأن ضعف إسرائيل يسمح بتسريع "خطة التدمير" التي بدأت إيران في نسجها، ولكن الظروف الآن تتغير بسرعة. الآن طهران وتوابعها هم الموجودون في موقع الدفاع.

الزعيم الإيراني الأعلى، علي خامنئي، يبدو أنه لم يقدر بأنه في جيل الـ85 سيضطر إلى أن يكون قائدا في فترة الحرب. هو لا يقلق فقط من وضع رعاياه في أرجاء المنطقة، بل هو يقلق أيضا على مصير المشروع النووي الإيراني، وربما حتى على استقرار حكمه. بعد سنة مترددة في الجبهة الشمالية أخذت إسرائيل زمام المبادرة في المواجهة وعرضت قدرة تكنولوجية وعملياتية تثير الانطباع. ربما أن الأمر المقلق أكثر من ناحية إيران يتعلق بالاختراق الأمني الذي انكشف في صفوف حزب الله. حسب تقارير أخرى (من بينها التقرير حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران)، فان هذا الاختراق انزلق أيضا إلى صفوفهم. بأثر رجعي يتبين أن رئيس حماس، يحيى السنوار، كان على حق عندما قرر عدم إشراك إيران وحزب الله في الهجوم في 7 تشرين الأول. ربما أن نقل السر إلى الساحة الشمالية سيوقظ الاستخبارات الإسرائيلية من سباتها العميق في الجنوب.

في غزة، رغم النجاح العسكري الواضح أمام حماس، إلا أن إسرائيل لم تتمكن من ترجمة هذه الإنجازات إلى تغير إستراتيجي بعيد المدى. منذ فترة طويلة توصي المنظومة الأمنية بالقيام بترتيبات جديدة في القطاع، بالاندماج مع تدخل دولي، وأوصت بتحديد سلطة فلسطينية بديلة تشمل تمثيل للسلطة الفلسطينية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عارض ذلك بشدة. عدد من اعتباراته كانت كما يبدو ايديولوجية، لكنه تأثر أيضا من معارضة شركائه في الائتلاف من اليمين المتطرف، الذين هم أيضا اهتموا بافشال أي تقدم نحو صفقة تبادل أخرى. في غزة، بصورة آخذة بالوضوح، نتنياهو لا يسعى إلى النصر المطلق كما تبجح، بل هو يريد أن تكون الحرب خالدة.