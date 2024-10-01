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الأقدام على الأرض والرأس في طهران

10/1/2024 11:48:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: يوسي يهوشع
بينما توجد إسرائيل على مسافة خطوة من المناورة البرية في جنوب لبنان وحزب الله يوجد في نقطة درك أسفل لم يشهد لها مثيل في كل سنوات وجوده، يعود ويطرح السؤال كيف سيقررون في إيران الرد على سلسلة الضربات التي وقعت عليهم في الأسبوعين الأخيرين في الساعات المختلفة وعلى رأسها بالطبع تصفية عزيز نظام آيات الله في لبنان، حسن نصر الله.
حتى الآن، اللغة التي صدرت عن طهران بثت رسالتين متضاربتين بعض الشيء: من جهة التزام بالوقوف إلى جانب حزب الله والثأر على الإهانات من إنتاج إسرائيل وبالمقابل انعدام الدافعية للانزلاق إلى حرب إقليمية من شأنها أن تحدث نتائج بعيدة الأثر من ناحية نظام متطرف وليس محبوبا مثل ذاك الإيراني.
يحتمل ألا يكون الإيرانيون يعرفون حقا كيف يسووا بين الإرادات المختلفة. معقول أن في طهران يخشون من تعريض البنى التحتية المدنية للخطر، ما من شأنه أن يحصل إذا ما ضربوا لا سمح الله في إسرائيل منشآت إستراتيجية. مهما يكن من أمر، فقبل أسبوعين وقعت مسيرة مشوقة: حزب الله تحول من ذخر إيراني في مشروع خنق إسرائيل إلى عبء يحاولون الابتعاد عنه.
مع ذلك فإن انقلاب الجرة في الثقة الذاتية لدى إسرائيل يصل مطارح إشكالية. صحيح أنه يوجد مجال للبحث في مسألة هي كانت مبالغة في تقدير قوة حزب الله، لكن تماما لا يجب الاستخفاف بالقدرات وبالوسائل التي ما تزال متبقية لديه. حملة برية، في الجيش يدّعون بأنها واجبة الواقع ستشكل تحديا دراماتيكيا للقوات البرية التي ستصطدم بجيش مجرب في ساحته البيتية.
كما أنه في كل ما يتعلق بنار الصواريخ وإطلاق المُسيرات توجد لحزب الله القوة بإلحاق أضرار جدية.
في حزب الله تسود في هذه اللحظة فوضى حقيقية وإحساس جنون الاضطهاد الأصعب منها جميعا: جنون الاضطهاد مبرر. يوجد فقدان تام للثقة بكل شيء – من الأجهزة وحتى البشر. في المنظمة يسألون أسئلة قاسية جدا وينتظرون التوجيه الإيراني. او بثلاث كلمات: لا وضوح في بيروت.
ومع ذلك واضح تماما أن في مرحلة ما ستبلور المنظمة هيئة أركان جديدة بدلا من تلك التي صفيت وسينشأ جهاز جديد لاتخاذ القرارات يجتهد لأن يتخذ وسائل تحفظ أكثر نجاحا. عندها قد يأتي أيضا الأمر بإطلاق رشقات ثقيلة.
وعليه، ففي الجيش الإسرائيلي يستغلون نافذة الفرص لمواصلة معالجة المستويات الوسطى في حزب الله: "رئيس منظومة الصواريخ الوسطى" الذي صفي مثلا، المسؤول عن الصواريخ التي تصل الى مدى 200 كيلو متر أي تغطية معظم الدولة بالنار. إخراج مثل هذا الضابط من المعادلة يمس أكثر بالمعرفة التنظيمية لحزب الله التي تعرضت لضربة شديدة مع تصفية قادة مثل علي كركي، إبراهيم عقيل وسيد محسن.
"البدائل لهؤلاء الأشخاص لا يوجدون بسهولة"، يقولون في الجيش الإسرائيلي. "ففي رؤوسهم كانت معركة كثيرة يفترض أن توضع تحت تصرف المنظمة عند الحرب. بالمقابل، فان كل أنواع الأفكار الخيالية التي تنطلق لدينا التي لم تستوعب بعد ثمن عدم الاكتراث والغرور، فيما يتعلق بالتفكيك المطلق لحزب الله لا تتوافق مع الواقع.
محافل رفيعة المستوى في شعبة الاستخبارات تذكر بأن حزب الله هو ليس فقط نصر الله وعدة جنود آخرين. فهذه منظمة جهادية متجذرة وراسخة جدا في كل لبنان، اجتازت كل سنواتها في القتال بالسلاح الخفيف، نار القناصة والعبوات المعدة محلية. والتخفيض الدراماتيكي في مكانتها الإقليمية وإن كان قاسيا ومفاجئا، لكن للمتزمتين المتدينين يوجد ميل للنهوض من الحطام، نفض الغبار والقتال بكل ما يتوفر حتى قطرة الدم الأخيرة.
وعليه فمن المهم أن نفهم بأن الحرب ضد حزب الله ليست لعبة مبلغها الصفر: تصفية القدرات الإستراتيجية للمنظمة والتي وصلت حسب تقدير الاستخبارات لدرجة التهديد الوجودي، هي هدف مهم جدا. غير أنه لأجل تحقيقه لا حاجة للمخاطرة بالمقاتلين حتى تصفية المخرب الأخير بل المناورة بشكل مركز، حاد وناجع.
الإنجازات أعادت الحمرة إلى وجنات رجال الاستخبارات الذين يظهرون كيف أن الإعداد والاستعداد لسنوات طويلة عمليات منذ حرب لبنان الثانية، نجحت في خلق مصادر مختلفة، متنوعة وحتى عاصفة بهدف الوصول بالضبط الى هذه اللحظة التي تفقد فيها منظمة كحزب الله الرأس، بكل معنى الكلمة. لكن هناك أيضا يعرفون لماذا نحتاج الى عملية برية لأجل إعادة السكان إلى بيوتهم.

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