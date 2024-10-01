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إيران تقصف بمئات الصورايخ.. والاحتلال يتوعد بـرد مختلف

10/1/2024 11:48:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - قصفت إيران الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس بأكثر من 250 صاروخا بالستيا، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان المحتل ودفعت الملايين للملاجئ.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال عصر أمس إن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها رصدت تحركات تشي بأن إيران تعتزم إطلاق صواريخ بالستية.
التحدذير الاميركي وصل وفق تصريحات لمسؤولين في كيان الاحتلال منتصف نهار أمس.
وعقب التحذير الاميركي أمس سارع نتنياهو لعقد مشاورات أمنية بشأن الهجوم الإيراني المتوقعن وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن أي هجوم من قبل إيران ستكون له "عواقب وخيمة".
وأضاف هاغاري "سنتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال.. تعاملنا مع التهديدات من إيران في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضا".
وبالتزامن مع الصواريخ الايرانية نفذ فلسطينيان عملية مسلحة وسط مدينة تل أبيب ويافا، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لإعلام الاحتلال الإسرائيلي.
وتضاربت الأنباء الأولية عن عدد من القتلى والجرحى، فقد ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن عدد قتلى هجوم يافا بلغ 8 قتلى، وذكرت بعض المصادر العبرية أن هناك 6 إصابات حرجة.
وذكرت القناة الـ12 العبرية أن هناك 10 مصابين 6 منهم في حالة حرجة بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك 4 مصابين بحالة حرجة.
وتعد هذه أكبر عملية تشهدها تل أبيب منذ الانتفاضة الثانية في العام 2000.
وذكرت مواقع إخبارية أن المنفذيْن الفلسطينيين استخدما أسلحة آلية لتنفيذ الهجوم.
وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه العملية تأتي ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.
وقال "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتم توجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج الكيان المحتل.
من جانبه قال البيت الأبيض إن الرئيس الاميركي جو بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية.
وقالت القناة الـ13 العبرية عن مصادر "سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة".
هيئة البث في الكيان المحتل قالت نقلا عن مسؤولين إن "الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة على إسرائيل، ودعت الخارجية الإسرائيلية السكان بالتوجه للملاجئ.
ويبدو أن الصواريخ التي امطرتها إيران على كيان الاحتلال أجابت ولو جزئيا على تساؤلات جرت على لسان العديد من المحللين خلال الايام الماضية، عما ستفعله إيران عقب العدوان الواسع على جنوب لبنان والاعلان عن عملية برية تستهدف لبنان.
وكانت إيران توعدت على لسان أكثر من مسؤول بالانتقام، قائلة إنها لا تستطيع الوقوف جانبا ومشاهدة الكيان المحتل يدمر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أولا في غزة، ثم حزب الله، حسب ما جاء بصحيفة تايمز البريطانية.
بالتزامن مع الصواريخ الايرانية شن الحوثيون في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق هجمات بالصواريخ على الكيان المحتل، وكذلك استهدف الحوثيون ثلاث سفن في البحر الاحمر بزوارق مسيرة.
وذكر الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع أنه تم استهداف مواقع عسكرية في مدينة إيلات على البحر الأحمر، كما تحدث عن "معركة مصيرية" ضد الاحتلال.
وقال سريع إن استهداف أم الرشراش (إيلات) تم بـ4 طائرات مسيرة من نوع "صماد 4".
وأكد سريع "الوقوف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية".
من جانبها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت فجر أمس أهدافا في 3 مواقع بالأراضي المحتلة بصواريخ الأرقب.
واستهدفت إيران في الماضي السفن في الخليج، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات النفط العالمية لإيذاء الولايات المتحدة، وقد تفعل ذلك مرة أخرى للضغط على واشنطن لكبح جماح الاحتلال، ولكن التراكم الهائل للسفن العسكرية الأميركية في المنطقة قد يردعها.
وسعت إيران إلى توسيع وتطوير أنشطتها في مجال الحرب الإلكترونية في السنوات الأخيرة، مستهدفة كلا من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال وحتى بريطانيا، وقد حققت نجاحا محدودا في مثل هذه الهجمات، وقد تؤدي مثل هذه الخطوة مرة أخرى إلى إثارة رد فعل من الاحتلال، الذي يتمتع بمهارة أكبر في هذا المجال بعد أن عطلت منشأة نطنز النووية الإيرانية عام 2021.-(وكالات)

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