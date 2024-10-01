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إعلان الاحتلال بدء دخول بري للبنان.. حقيقة أم حرب نفسية؟

10/1/2024 11:48:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - مع إعلان جيش الاحتلال أنه بدأ معركة برية مع حزب الله وبشأن الدخول البري الى لبنان ادعى جيش الاحتلال أنها ستكون عملية محدودة ولا تهدف إلى احتلال جنوب لبنان.
ومساء أمس قال جيش الاحتلال إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي الكيان المحتل.
يأتي ذلك وقد شهد يوم أمس عمليات قصف من الجانبين فقد استهدف حزب الله بعدة صواريخ عدة مناطق في الكيان المحتل، وصل بعضها لتل أبيب، بالإضافة إلى استهداف تجمعات الجنود وآلياتهم على الحدود مع لبنان.
وأكد الحزب أنه استهدف "تحركات لجنود العدو" في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.
ومع نفي حزب الله دخول أي جندي من الاحتلال للأراضي اللبناني، قال مغردون إن جيش الاحتلال يمارس حربا نفسية ومعنوية أو "سيكولوجية" وهي شكل من أشكال الصراع الذي يهدف إلى التأثير في الخصم وإضعاف معنوياته وتوجيه فكره وعقيدته وآرائه، لإحلال أفكار أخرى مكانها تكون في خدمة الطرف الذي يشن الحرب النفسية.
ادعاء الاحتلال ببدء معركة برية نفاه محمد عفيف مسؤول الإعلام في حزب الله، وأكد أن "كل الادعاءات الصهيونية بأن قواتهم دخلت لبنان كاذبة"، مشددا على أنه لم يحدث بعد أي اشتباك بري مباشر بين المقاومة وقوات الاحتلال.
هذا النفي لفت انتباه جمهور منصات التواصل إلى استخدام الاحتلال الإسرائيلي القنوات المحلية والعالمية لبث هذه الإشاعة، وقالوا إن الاحتلال يستخدم أسلوب الدعاية لنشر رسائل تخلق الشك والخوف أو الارتباك داخل صفوف المقاومة أو بين السكان المدنيين.
إلى ذلك وفي ظل القصف المتبادل والمتواصل بين حزب الله وجيش الاحتلال ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي ضرب منطقة تل أبيب الكبرى.
وقالت القناة 12 العبرية إن إسرائيليا آخر أصيب بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت على تل أبيب.
وأضافت القناة أن شظايا الصواريخ الاعتراضية سقطت شمال تل أبيب في شارع 6 المعروف بعابر إسرائيل.
من جهتها، أفادت سلطة الإطفاء في الكيان المحتل باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.
وكانت هيئة البث العبرية قالت إنه تم رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب الكبرى، ولاحقا أكدت وسائل إعلام عبرية أن 10 صواريخ باليستية اتجهت من لبنان نحو تل أبيب.
وفي السياق، قال جيش الاحتلال إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ جراء إطلاق حزب الله الصواريخ من لبنان.
وكان جيش الاحتلال أكد رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى واعترض عدد منها.
أما المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فقد قال في تغريدة على موقع "إكس" أمس إن معارك عنيفة تدور في جنوبي لبنان، داعيا "السكان لعدم التحرك بالمركبات من الشمال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر".
وكان جيش الاحتلال ذكر بأن قوات الفرقة 98 بلواءي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع تشارك في عملية لبنان.
وذكر مسؤول أمني في الكيان المحتل إن القوات المشاركة في العملية هي من النوع الذي يقوم بعمليات محدودة، مؤكدا أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن اشتباكات مع قوات حزب الله ضمن العملية البرية.
من جهته، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا أمس تحركا وتجمعا لجنود من الاحتلال في موقع المطلة في الكيان المحتل بقذائف المدفعية والصواريخ وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا جنودا عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية.
وفي بيان آخر، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيهم إصابات مؤكدة، موضحا أن هذه الهجمات تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.
وكان جيش الاحتلال قال في بيان "بدأنا عملية برية محددة جنوبي لبنان وفقا لقرار المستوى السياسي"، مضيفا أن العملية تشمل عددا من القرى القريبة من الحدود.-(وكالات)

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