إعلان الاحتلال بدء دخول بري للبنان.. حقيقة أم حرب نفسية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - مع إعلان جيش الاحتلال أنه بدأ معركة برية مع حزب الله وبشأن الدخول البري الى لبنان ادعى جيش الاحتلال أنها ستكون عملية محدودة ولا تهدف إلى احتلال جنوب لبنان.
ومساء أمس قال جيش الاحتلال إنه قرر إقامة منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي شمالي الكيان المحتل.
يأتي ذلك وقد شهد يوم أمس عمليات قصف
من الجانبين فقد استهدف حزب الله بعدة صواريخ
عدة مناطق في الكيان المحتل، وصل بعضها لتل أبيب، بالإضافة إلى استهداف تجمعات الجنود وآلياتهم على الحدود مع لبنان.
وأكد الحزب أنه استهدف "تحركات لجنود العدو" في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.
ومع نفي حزب الله دخول أي جندي من الاحتلال للأراضي اللبناني، قال مغردون إن جيش الاحتلال يمارس حربا نفسية ومعنوية أو "سيكولوجية" وهي شكل من أشكال الصراع الذي يهدف إلى التأثير في الخصم وإضعاف معنوياته وتوجيه فكره وعقيدته وآرائه، لإحلال أفكار أخرى مكانها تكون في خدمة الطرف الذي يشن الحرب النفسية.
ادعاء الاحتلال ببدء معركة برية نفاه محمد عفيف مسؤول الإعلام في حزب الله، وأكد أن "كل الادعاءات الصهيونية بأن قواتهم دخلت لبنان كاذبة"، مشددا على أنه لم يحدث بعد أي اشتباك بري مباشر بين المقاومة وقوات الاحتلال.
هذا النفي لفت انتباه جمهور منصات التواصل إلى استخدام الاحتلال الإسرائيلي القنوات المحلية والعالمية لبث هذه الإشاعة، وقالوا إن الاحتلال يستخدم أسلوب الدعاية لنشر رسائل تخلق الشك والخوف أو الارتباك داخل صفوف المقاومة أو بين السكان المدنيين.
إلى ذلك وفي ظل القصف المتبادل والمتواصل بين حزب الله وجيش الاحتلال ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي ضرب منطقة تل أبيب الكبرى.
وقالت القناة 12 العبرية إن إسرائيليا آخر أصيب بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت على تل أبيب.
وأضافت القناة أن شظايا الصواريخ الاعتراضية سقطت شمال تل أبيب في شارع 6 المعروف بعابر إسرائيل.
من جهتها، أفادت سلطة الإطفاء في الكيان المحتل باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.
وكانت هيئة البث العبرية قالت إنه تم رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب الكبرى، ولاحقا أكدت وسائل إعلام عبرية أن 10 صواريخ باليستية اتجهت من لبنان نحو تل أبيب.
وفي السياق، قال جيش الاحتلال إن ملايين الإسرائيليين في الملاجئ جراء إطلاق حزب الله الصواريخ من لبنان.
وكان جيش الاحتلال أكد رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى واعترض عدد منها.
أما المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فقد قال في تغريدة على موقع "إكس" أمس إن معارك عنيفة تدور في جنوبي لبنان، داعيا "السكان لعدم التحرك بالمركبات من الشمال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر".
وكان جيش الاحتلال ذكر بأن قوات الفرقة 98 بلواءي الكوماندوز والمظليين واللواء 7 المدرع تشارك في عملية لبنان.
وذكر مسؤول أمني في الكيان المحتل إن القوات المشاركة في العملية هي من النوع الذي يقوم بعمليات محدودة، مؤكدا أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن اشتباكات مع قوات حزب الله ضمن العملية البرية.
من جهته، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا أمس تحركا وتجمعا لجنود من الاحتلال في موقع المطلة في الكيان المحتل بقذائف المدفعية والصواريخ وحققوا فيه إصابات مباشرة، كما استهدفوا جنودا عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية.
وفي بيان آخر، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيهم إصابات مؤكدة، موضحا أن هذه الهجمات تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.
وكان جيش الاحتلال قال في بيان "بدأنا عملية برية محددة جنوبي لبنان وفقا لقرار المستوى السياسي"، مضيفا أن العملية تشمل عددا من القرى القريبة من الحدود.-(وكالات)
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