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نتنياهو: هجوم إيران فاشل وستدفع ثمنه

10/1/2024 11:48:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه.
وأضاف نتنياهو أن الهجوم الصاروخي الإيراني على "إسرائيل" فشل.

وقال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت من جانبه، إن إيران لم تتعلم الدرس، وأضاف "من يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا".

وقصفت إيران الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بأكثر من 250 صاروخا بالستيا، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان المحتل ودفعت الملايين للملاجئ.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه العملية تأتي ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

وأضاف: "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتم توجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج الكيان المحتل.

وقال البيت الأبيض من جانبه، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة "إسرائيل" في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وقالت القناة الـ13 العبرية عن مصادر: "سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة".

وقالت هيئة البث في الكيان المحتل من جهتها، نقلا عن مسؤولين، إن "الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا".


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