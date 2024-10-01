نتنياهو: هجوم إيران فاشل وستدفع ثمنه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع
ثمنه.
وأضاف نتنياهو
أن الهجوم الصاروخي الإيراني على "إسرائيل" فشل.
وقال وزير
الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت من جانبه، إن إيران لم تتعلم
الدرس، وأضاف "من يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا".
وقصفت إيران الاحتلال
الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بأكثر من 250 صاروخا بالستيا، حيث دوت صفارات الإنذار
في جميع أنحاء الكيان المحتل ودفعت الملايين للملاجئ.
وقال الحرس
الثوري الإيراني إن هذه العملية تأتي ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.
وأضاف:
"استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل
العملية لاحقا".
وقالت صحيفة
"يسرائيل هيوم" العبرية إنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتم توجيه
الرحلات إلى مطارات بديلة خارج الكيان المحتل.
وقال البيت
الأبيض من جانبه، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة "إسرائيل"
في مواجهة الهجمات الإيرانية.
وقالت القناة
الـ13 العبرية عن مصادر: "سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه
الضربة".
وقالت هيئة البث
في الكيان المحتل من جهتها، نقلا عن مسؤولين، إن "الرد الإسرائيلي على إيران
هذه المرة سيكون مختلفا".
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