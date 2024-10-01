هاريس تتعهد بضمان قدرة الاحتلال على الدفاع عن نفسه ضد إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت نائب
الرئيس الأميركي كامالا هاريس، "سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على
الدفاع عن نفسها ضد إيران".
وأضافت: "لن
نتردد أبدا في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد إيران".
وتابعت هاريس:
"إيران قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، معربة عن تأييدها "بشكل
مطلق أمر بايدن بإسقاط الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل".
وأردفت: "نقيم
تأثيرات الهجوم الإيراني، لكن المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل أحبطته بمساعدة
أميركية".
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