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هاريس تتعهد بضمان قدرة الاحتلال على الدفاع عن نفسه ضد إيران

10/1/2024 11:48:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، "سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران".
وأضافت: "لن نتردد أبدا في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد إيران".

وتابعت هاريس: "إيران قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، معربة عن تأييدها "بشكل مطلق أمر بايدن بإسقاط الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل".

وأردفت: "نقيم تأثيرات الهجوم الإيراني، لكن المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل أحبطته بمساعدة أميركية".

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