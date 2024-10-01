Wednesday, 02 October 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية ليوم الثلاثاء

10/1/2024 11:48:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال يوم الثلاثاء.
وبحسب الوزارة، الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، في حصيلة إجمالية، عن استشهاد 55 شخصا وإصابة 156 بجروح.

MENAFN01102024000072011014ID1108737609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث