الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية ليوم الثلاثاء

الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية ليوم الثلاثاء
التاريخ
10/1/2024 11:48:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة
الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال يوم الثلاثاء.
وبحسب الوزارة، الغارات
الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع
وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، في حصيلة إجمالية، عن استشهاد 55 شخصا وإصابة 156 بجروح.
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