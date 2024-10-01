هل تنتهي الانتخابات الأميركية بالتعادل؟.. وكيف يعمل المجمع الانتخابي؟

MENAFN - Alghad Newspaper) جون رينتول* - (إندبندنت) 2024/9/21

يمكن أن يسفر نظام الانتخابات الرئاسية الأميركية عن نتائج غير متوقعة، إذ قد يفوز مرشح بالرئاسة من دون الحصول على أكبر عدد من الأصوات، كما حدث في العامين 2000 و2016. ويعكس هذا النظام تاريخياً رغبة الولايات في حماية حقوقها ضمن اتحاد فيدرالي.

***

يفضي نظام الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى بعض النتائج الغريبة. في العام 2000، فاز جورج بوش الابن بالرئاسة على الرغم من تفوق منافسه، آل غور، عليه بنصف مليون صوت. وفي العام 2016 أصبح دونالد رئيساً بـ63 مليون صوت في مقابل 66 مليون صوت لمنافسته هيلاري كلينتون.

هذا النظام من مخلفات ديمقراطية المندوبين (شكل من أشكال الديمقراطية التمثيلية) التي تعود إلى القرن الثامن عشر، والتي تعود أيضاً، في شكل أهم، إلى جذور الولايات المتحدة كاتحاد فيدرالي بين ولايات كانت تحمي حقوقها بحرص شديد. ولأن حقوق الولايات هي في صلب النظام، ولا سيما حق الولايات الأصغر في تمثيل أكبر، من غير المرجح أن يتغير النظام في أي وقت قريب.

ما هو المجمع الانتخابي؟

يختار مجمع انتخابي، كان ذات يوم تجمعاً فعلياً للمندوبين من كل ولاية، رؤساء الولايات المتحدة. ولذلك، عندما يصوت الأميركيون في الانتخابات الرئاسية لا يصوتون لمرشحيهم، بل لتوجيه ناخب عضو في المجمع للتصويت لمرشحيهم لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.

ويساوي عدد الناخبين الذين يمثلون كل ولاية في المجمع عدد ممثليها في الكونغرس، وهم عضوان في مجلس الشيوخ وعدد من الأعضاء في مجلس النواب يتحدد وفق عدد سكانها (استناداً إلى آخر تعداد سكاني، وهو هذه المرة التعداد الذي أجري في العام 2020).

يعني هذا أن أصغر الولايات، التي تملك كل منها دائرة نيابية واحدة، تعين ثلاثة ناخبين في المجمع (ألاسكا وديلاوير ومونتانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وفيرمونت ووايومنغ)، في حين أن الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، أي كاليفورنيا، ستعين 54 ناخباً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومنذ دخول التعديل الـ23 للدستور الأميركي حيز التنفيذ في العام 1961، تعين واشنطن العاصمة ثلاثة ناخبين، على الرغم من عدم وجود ممثل لها في مجلس الشيوخ، في حين لا يحق لممثلها الوحيد في مجلس النواب التصويت.

كيف تحتسب الأرقام؟

في المجموع، ثمة 538 صوتاً في المجمع الانتخابي (من هنا جاء اسم الموقع الإلكتروني لاستطلاعات الرأي الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق fivethirtyeight)، ويحتاج المرشح إلى الفوز بالأغلبية، أي 270 صوتاً، للفوز بالرئاسة.

وتدلي الولايات كلها باستثناء ولايتين بأصواتها ككتلة -أي أن أصوات المجمع الانتخابي المخصصة لتلك الولاية كلها يجري الإدلاء بها للمرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في تلك الولاية. والاستثناءان هما ولايتا مين ونبراسكا، اللتين خصص لكل منهما صوتان لقائمة المرشحين التي حظيت بالشعبية الأكبر في الولاية، وتقسم باقي أصواتها بما يتناسب مع توزع الأصوات الشعبية.

ولأن معظم الولايات إما ديمقراطية أو جمهورية بشكل حاسم، بما يعادل الدوائر الانتخابية المحسومة في النظام الانتخابي البريطاني، تميل الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى أن تحسم من قبل عدد صغير من الولايات غير واضحة الولاء الحزبي.

ويتلخص الرأي الشائع بين منظمي استطلاعات الرأي في وجود سبع ولايات تعتبر كذلك في هذه الانتخابات، حيث سيصعب توقع نتيجة السباق بين دونالد ترمب وكامالا هاريس، وهي ويسكنسن، وميشيغان، وبنسلفانيا، وأريزونا، وجورجيا، ونيفادا، ونورث كارولاينا (وفق قاعدتي التقريبية الشخصية ستفوز هاريس بالرئاسة إذا فازت بأصوات الولايات الثلاث الأولى، أما إذا خسرت واحدة منها، فستحتاج إلى الفوز بواحدة على الأقل من الولايات الباقية لتعويض الخسارة).

ماذا يحدث إذا حصل تعادل؟

قد يقع المجمع الانتخابي في تعادل يساوي 269 صوتاً في مقابل 269 صوتاً. في هذه الحالة، يتطلب التعديل الـ12 للدستور الأميركي أن يقرر مجلس النواب نتيجة الانتخابات. ومع ذلك، سيجرى التصويت في المجلس بطريقة غير عادية، إذ سيكون لكل ولاية صوت واحد، ولذلك سيتعين على ممثلي كل ولاية أن يقرروا كيفية الإدلاء بالصوت العائد إلى ولايتهم. وبالنظر إلى أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، في حين تميل الولايات الأصغر إلى تأييد الجمهوريين، يبدو أن التعادل سيؤدي إلى فوز مريح لترامب.

وسيكون عزاء الديمقراطيين في حالة التعادل أن الدستور يتطلب اختيار نائب الرئيس من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتعون حالياً بغالبية صوت واحد، وبذلك يمكن أن يصبح تيم والز نائباً لترامب.



*جون رينتول John Rentoul: كبير المعلقين السياسيين في "الإندبندنت".