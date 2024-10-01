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جرائم الحرب والنفاق الغربي‏

10/1/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏ كيتلين جونستون* - (كونسورتيوم نيوز) 19/9/2024
لو تم مجرد اشتباه في أن أي حكومات أخرى -روسيا أو الصين أو إيران على سبيل المثال- كانت مسؤولة عن الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على لبنان، لكان المسؤولون الأميركيون منهمكين في إصدار الإدانات.‏
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‏حتى كتابة هذه السطور، ارتفع عدد القتلى ‏‏إلى 12‏‏ في ‏‏الهجوم الإسرائيلي الذي شُن في لبنان‏‏ يوم الثلاثاء والذي فجر مواد متفجرة مخبأة في آلاف أجهزة الاستدعاء. ‏‏ثم قتل 20 شخصًا آخرين في ‏‏هجوم آخر شُن يوم الأربعاء‏‏ مع موجة ثانية من الانفجارات، هذه المرة في أجهزة للاتصال اللاسلكي وأنظمة ‏‏الطاقة الشمسية المنزلية‏‏.
ويبلغ إجمالي عدد القتلى ‏‏حتى كتابة هذه السطور 32‏‏ شخصًا. وكان من بين القتلى طفلان وأربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وأصيب الآلاف.‏
‏كما يمكن أن يتوقع المرء، يبدو مديرو الإمبراطورية الغربية مرتبكين حقاً بشأن هذا الأمر. ‏‏رفض المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، ‏‏بشدة، الإجابة عن‏‏ أي أسئلة تتعلق بمسؤولية إسرائيل عن الهجمات خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، على الرغم من التقارير التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع والتي أشارت إلى أن إسرائيل هي الطرف المسؤول، كما نقلت وسائل الإعلام، بما في ذلك ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ ‏‏عن مسؤولين أميركيين‏‏ كمصدر لها.‏
‏"لن أتحدث عن تفاصيل هذه الحوادث"، قال كيربي ‏‏بشكل متكرر‏‏ عندما سئل عن دور إسرائيل وما الذي سيكون عليه الرد الأميركي.‏
غني عن القول إنه لو تم الاشتباه في أن حكومة، مثل روسيا أو الصين أو إيران، كانت مسؤولة عن هجمات مماثلة، فإن كيربي وزملاءه على المنصات لن يكتفوا بتسمية المعتدي المشتبه به، ولكنهم سيدينون بشدة الهجوم باعتباره عملاً إرهابياً.
‏وهنا يجدر تذكير القراء بأنه في العام 2017، أوضحت ‏‏مذكرة مسربة لوزارة الخارجية‏‏ بلغة واضحة أن سياسة الولايات المتحدة الدائمة هي التغاضي عن انتهاكات حلفاء الولايات المتحدة، بينما تتم إدانة الانتهاكات التي يرتكبها أعداء الولايات المتحدة من أجل تقويض الأعداء والإظهار للدول الأخرى امتيازات الاصطفاف مع الولايات المتحدة.‏
‏أظهرت المذكرة مدير إمبراطورية المحافظين الجدد براين هوك، الذي كان آنذاك مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، وهو يعلِّم وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي لكان مبتدئًا، أن "حقوق الإنسان" بالنسبة للحكومة الأميركية ليست سوى سلاح يستخدم لإبقاء الدول الأخرى منضبطة وفي الصف. ‏
‏في نظرة رائعة في الطبيعة القاتمة لإدارة السرد الإمبريالي، أخبر هوك تيلرسون بأن سياسة الولايات المتحدة هي التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول المتوافقة مع المصالح الأميركية، بينما تقوم باستغلالها وتسليحها ضد الدول التي ليست كذلك.‏
وأوضح هوك في المذكرة: "في حالة حلفاء الولايات المتحدة، مثل بعض دول الشرق الأوسط والفلبين، فإن لدى الإدارة ما يبرر سلوكها تمامًا لدى التأكيد على علاقات جيدة لمجموعة متنوعة من الأسباب المهمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وفي مواجهة المقايضات الصعبة حقًا في ما يتعلق بحقوق الإنسان".‏
‏وكتب هوك‏‏: ‏‏"أحد المبادئ التوجيهية المفيدة لسياسة خارجية واقعية وناجحة هو أنه يجب معاملة الحلفاء بشكل مختلف -وأفضل- من الخصوم‏‏".‏
‏"نحن لا نتطلع إلى تعزيز خصوم أميركا في الخارج. نحن نتطلع إلى الضغط عليهم والتنافس معهم والتفوق عليهم. لهذا السبب، يجب أن نعتبر حقوق الإنسان قضية مهمة فيما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. وهذا ليس فقط بسبب الاهتمام الأخلاقي بالممارسات داخل تلك البلدان. إنه أيضا لأن الضغط على تلك الأنظمة بشأن حقوق الإنسان هو إحدى الطرق لفرض تكاليف، وممارسة الضغط المضاد، واستعادة المبادرة منها استراتيجيا".‏
‏من الممل قول إنه "إذا فعلت المجموعة (س) هذا، فإن السياسيين والنقاد الغربيين سيدينونها ولكن لأن المجموعة (ص) فعلت ذلك، فإنهم يكونون على ما يرام معها" مرة تلو المرة، لكنَّ من المهم تسليط الضوء على هذه التناقضات لأنها تظهر كيف يتم خداعنا.‏
يتم ‏‏تلقين الغربيين منذ ولادتهم‏‏ الاعتقاد بأنهم يعيشون في مجتمع جيد في الأساس مع حكومات هي، على الرغم من عدم اتسامها بالكمال، تظل أعلى بكثير من الطغاة والمستبدين الفاسدين في الجنوب العالمي. ‏
في الواقع، يبقى هيكل السلطة الغربية المتمركز حول الولايات المتحدة هو ‏‏القوة الوحيدة الأكثر فتكا واستبدادا على وجه الأرض‏‏ وبهامش هائل للغاية، لكن هذه الحقيقة الواضحة يتم حذفها دائمًا من منهج التلقين.‏
‏من خلال الإشارة إلى التناقضات الصارخة بين الطريقة التي تستجيب بها طبقة الإعلام السياسي الغربي لأشياء مثل تحويل إسرائيل للأجهزة الإلكترونية إلى آلاف القنابل الموضوعة في جميع أماكن تواجد السكان المدنيين والطريقة التي ترد بها عندما تقوم مجموعات أخرى بتفجير متفجرات بين المدنيين، فإنك تساعد في إحداث ثقوب في حجاب التلقين العقائدي الذي ألقوه على فهمنا الجماعي للعالم. ‏
إنك كلما أدركت أكثر أنك ترى مجتمعك هو الجيد فقط والآخرين سيئين بسبب الطريقة التي يتم بها تأطير الأحداث العالمية من قبل وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين، اقتربت أكثر من الحصول على لحظة إلهامك الخاصة: "‏‏هل نحن الأشرار"؟‏
‏إن النفاق والتناقض ليسا شرّين أخلاقيين كبيرين في حد ذاتهما، لكنهما غالبًا ما يشكلان غطاءً لشرور أخلاقية كبيرة.
‏إن حقيقة أننا مدربون على التفكير في العالم على يد أشخاص يسهلون الشرور العظيمة التي يرتكبها جانبهم عندما يدينون شرورًا مماثلة يرتكبها أعداؤهم تظهر أنهم لا يقفون ضد الشر، وأنهم هم أنفسهم أشرار للغاية.‏
‏إن الاعتراف بالمشاكل الموجودة في عالمنا هو الخطوة الأولى لحلها. هذا ما يعمل عليه الدعاة ومديرو الإمبراطوريات لمنعنا من القيام به، وهذا ما نحاول القيام به من خلال الإشارة إلى ثقوب الحبكة الصارخة والتناقضات في رواياتهم مرة ومرة أخرى.‏
‏الشيء الصحيح الذي يجب فعله عندما يتحدث القادة الغربيون عن حقوق الإنسان أو يدينون الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المعادية هو السخرية منهم ورفضهم.
‏إنهم لا يقولون أي شيء صحيح عن قيمهم ومعتقداتهم الفعلية؛ لو كانوا يفعلون، فلن يكون هناك الكثير من النفاق في الطريقة التي يدينون بها الحكومات التي لا يحبونها بسبب الإساءات التي يتجاهلونها ويختلقون الأعذار لها عندما ترتكبها الحكومات التي يحبونها.
‏إنهم لا يقولون أبدًا ما يقولونه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان أو جعل العالم مكانا أفضل، إنهم يقولون فقط ما يقولونه لتقويض أعدائهم حتى تتمكن الإمبراطورية الغربية من حكم العالم وتكون الوحيدة التي تدير الانتهاكات وتمتلك حق ارتكابها.‏
‏وينطبق الشيء نفسه على الصحافة الغربية السائدة. سوف تراهم وهم يتجاهلون تماما الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة بينما يظهرون اهتماما هائلا بالانتهاكات المزعومة من قبل الجماعات التي تستهدفها الإمبراطورية، غالبًا بناء على أدلة واهية للغاية.
‏اسخر منهم وارفضهم عندما يتصرفون وكأنهم يهتمون بانتهاكات حقوق الإنسان. إنهم لا يهتمون. إنهم يريدون فقط التأكد من أن هيكل السلطة التعسفي الذي يقومون بالدعاية له هو الذي يكون في موضع المسؤولية.‏

*كيتلين جونستون Caitlin Johnstone: صحفية أسترالية مستقلة ومدونة ومعلقة سياسية معروفة بتحليلها النقدي لوسائل الإعلام الرئيسية والسياسة الخارجية الأميركية. تكتب على موقعها الإلكتروني الخاص وتُنشر كتاباتها في وسائل الإعلام المختلفة، وتتشارك في كتابة أعمالها مع زوجها الأميركي، تيم فولي.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: War Crimes & Western Hypocrisy

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