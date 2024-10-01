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القيم الغربية تحتضر.. نقد أردوغان للحرب على غزة‏

10/1/2024 11:48:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة نوشيروان عادل*‏ - (مودِرن دبلوماسي) 27/9/2024
‏تشكل الأزمة الإنسانية في غزة إدانة صارخة لفشل البشرية، بينما يدفع الأطفال والنساء ثمنًا باهظًا، حيث يتردد صدى صوت أردوغان في أروقة السلطة.
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‏لطالما كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ أمد طويل نقطة اشتعال جيوسياسية. لكن التصعيد الأخير في غزة لفت الانتباه العالمي إلى الدمار الذي يتكشف في المنطقة. ومن بين القادة الذين عبروا عن آراء قوية بشأن الأزمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان أحد أشد منتقدي تصرفات إسرائيل في غزة. ويتحدث تصريحه الواضح -"ليس الأطفال فقط، ولكن منظومة الأمم المتحدة والقيم الغربية تموت في غزة أيضًا"- عن نقد أوسع للحكم الدولي والفشل الأخلاقي المتصور للدول الغربية في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة.‏
‏انتقادات أردوغان: انعكاس لأزمة غزة‏
‏تعكس إدانة أردوغان للوضع في غزة وتداعياته الأوسع موقفه الذي يعلنه منذ وقت طويل كمدافع عن الحقوق الفلسطينية. وهو يرى أن الأزمة الحالية لا تقتصر على فقدان أرواح الأبرياء فحسب، بل تكشف أيضًا عن فشل المؤسسات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، في منع العنف ودعم حقوق الإنسان.‏
لطالما تعرضت غزة لدورات متكررة من العنف، حيث تحمل سكانها المدنيون وطأة الصراع. وقد تأثر الأطفال، على وجه الخصوص، بشكل غير متناسب. ووفقًا لمنظمة "يونيسيف" ومنظمات إنسانية أخرى مختلفة، قُتل مئات الأطفال أو شوهوا، وفقد كثيرون آخرون إمكانية الحصول على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والتعليم. وتدعم هذه الحقائق إعلان أردوغان أن "الأطفال يموتون في غزة".‏
‏ومع ذلك، يوسع أردوغان إطار هذه المأساة إلى ما هو أبعد من الخسائر في الأرواح لتصل إلى الفشل الأخلاقي والمؤسسي. ويسلط تأكيده على أن "منظومة الأمم المتحدة والقيم الغربية تحتضر" الضوء على إحباطه من عدم قدرة المجتمع الدولي على -أو عدم رغبته في- وقف العنف.‏
الأمم المتحدة: نظام في أزمة؟‏
‏في القلب من نقد أردوغان يكمن دور الأمم المتحدة؛ المؤسسة التي أنشئت في الأساس للحفاظ على السلام ومنع الصراع. ويدعو ميثاق الأمم المتحدة صراحة إلى حماية حقوق الإنسان، وصون السلم والأمن الدوليين، وحل النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية. ومع ذلك، يشعر الكثيرون في غزة بأن الأمم المتحدة فشلت في الوفاء بولايتها وأدوارها الأساسية.‏
‏أحد أهم الانتقادات الموجهة إلى الأمم المتحدة في سياق الصراع في غزة هو هيكلية "مجلس الأمن" فيها. ويهيمن على مجلس الأمن، الذي يتمتع بسلطة فرض العقوبات، والتفويض بالتدخلات العسكرية، وتفويض بعثات حفظ السلام، خمسة أعضاء دائمين -الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا وفرنسا- التي تتمتع كل واحدة منها بحق النقض (الفيتو). وغالبًا ما كان هذا الحق في النقض حجر عثرة عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استخدمت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، حق النقض مرات لا تُعد ولا تحصى لإحباط القرارات التي يُنظر إليها على أنها غير مواتية لإسرائيل.‏
‏يتجذر انتقاد أردوغان لنظام الأمم المتحدة في هذا التصور للتقاعس عن العمل وعدم التوازن. بالنسبة للكثيرين، يدل عجز الأمم المتحدة عن إقرار تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين أو محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الواضحة للقانون الدولي على محدودية مؤسسة تعوقها المصالح الجيوسياسية.‏
‏وبالإضافة إلى القضايا الهيكلية داخل الأمم المتحدة، يشكل الافتقار إلى آليات للإنفاذ مصدر قلق رئيسيا آخر. ففي حين تم تمرير العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدين الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن هذه القرارات غالبا ما لا تنفذ. ويقوض عدم وجود عواقب لانتهاكات القانون الدولي -سواء من قبل إسرائيل أو غيرها من الجهات الفاعلة- مصداقية الأمم المتحدة وقدرتها على العمل كحكَم محايد في النزاعات العالمية.‏
تراجع القيم الغربية؟‏
‏يستهدف بيان أردوغان أيضًا السلطة الأخلاقية للغرب، وخاصة التزامه بحقوق الإنسان والديمقراطية. غالبًا ما تطرح الدول الغربية، وخاصة في أوروبا وأميركا الشمالية، نفسها كأبطال لهذه القيم. وكانت هذه الدول عالية الصوت في حديثها عن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أجزاء أخرى من العالم، من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية. ومع ذلك، في سياق الصراع في غزة، يجادل أردوغان وغيره من النقاد بأن الدول الغربية كانت انتقائية في دعواتها، وغضت الطرف عن معاناة الفلسطينيين.‏
‏إحدى النقاط الرئيسية التي يثيرها أردوغان هي عدم الاتساق في تطبيق القيم الغربية. على سبيل المثال، في حين سارعت العديد من الدول الغربية إلى فرض عقوبات أو التدخل عسكرياً في حالات انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن مثل ليبيا أو سورية، فإنها كانت أكثر تحفظًا عندما يتعلق الأمر بغزة. وأدى هذا الكيل بمكيالين إلى اتهامها بالنفاق وأجج مشاعر الاستياء، خاصة في العالم الإسلامي.‏
‏بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تم انتقاد تصوير وسائل الإعلام للصراع في الدول الغربية بسبب التحيز. في العديد من وسائل الإعلام الغربية، يميل التركيز إلى أن ينصب على المخاوف الأمنية لإسرائيل بدلاً من إبراز المحنة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة. وتسهم هذه الرواية في تعزيز الشعور الأوسع بأن الحكومات والمجتمعات الغربية تفشل في دعم قيمها المعلنة للعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.‏
دور تركيا ورؤية أردوغان للمنطقة‏
‏وضعت تركيا، تحت قيادة أردوغان، نفسها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط ومدافع قوي عن الحقوق الفلسطينية. وكثيرًا ما أدان أردوغان تصرفات إسرائيل في غزة، واصفًا إياها بأنها إبادة جماعية، واتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. كما كانت تركيا من أشد منتقدي "اتفاقيات إبراهيم"، التي شهدت قيام العديد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحجة أن هذه الاتفاقيات تزيد من تهميش القضية الفلسطينية.‏
‏غالبًا ما توصف سياسة أردوغان الخارجية في المنطقة بأنها "عثمانية جديدة"، بطريقة تعكس دور تركيا التاريخي كقوة إقليمية خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية. وقد سعت حكومته إلى توسيع نفوذ تركيا في الشرق الأوسط ووضع نفسها كزعيمة للعالم الإسلامي، غالبًا من خلال الدعم العلني لحقوق الفلسطينيين وانتقاد إسرائيل. ولاقت هذه المقاربة صدى لدى الكثيرين في العالم الإسلامي، حيث ينظر إلى أردوغان على أنه أحد القادة القلائل المستعدين لتحدي إسرائيل والدول الغربية علنًا بشأن سياساتهم في غزة.‏
مع ذلك، أدى موقف أردوغان أيضًا إلى تغريب تركيا عن بعض حلفائها التقليديين في الغرب، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، التي كانت ذات يوم قوية نسبياً، بشكل حاد تحت قيادة أردوغان. ومع ذلك، أدى دفاع أردوغان المستمر عن القضية الفلسطينية إلى تعزيز شعبيته المحلية وساعد تركيا على كسب تأييد دول الشرق الأوسط الأخرى المتعاطفة مع محنة غزة.‏
‏الطريق إلى الأمام: دعوة عالمية للعمل‏
‏كان انتقاد أردوغان الحاد للأمم المتحدة والقيم الغربية في غزة بمثابة دعوة للمجتمع الدولي إلى العمل. وتسلط دورات العنف المتكررة في غزة، وفشل المجتمع الدولي في منعها، ضوءاً قوياً على الحاجة إلى حل شامل ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.‏
‏يتمثل أحد السبل المحتملة للتقدم في إعادة تنشيط حل الدولتين، الذي يتصور قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وفي حين أن حل الدولتين قد نوقش منذ عقود، إلا أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، جعلت من تحقيق هذه النتيجة صعبًا بشكل متزايد. ومع ذلك، أكد أردوغان وغيره من القادة على الحاجة إلى تجديد الدبلوماسية والضغط الدولي لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.‏
‏بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية، ثمة حاجة إلى آليات مساءلة أقوى داخل الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى. وإذا كان المجتمع الدولي جاداً في منع المزيد من العنف في غزة، فعليه أن يضمن مواجهة انتهاكات القانون الدولي بعواقب ذات مغزى، بغض النظر عن المصالح الجيوسياسية المعنية.‏
‏في الختام، يؤكد تصريح الرئيس أردوغان على أنه "ليس الأطفال وحدهم هم الذين يموتون في غزة، بل منظومة الأمم المتحدة والقيم الغربية" على التحديات العميقة التي تواجه المجتمع الدولي في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويشير نقده إلى إخفاقات الحكم العالمي، والتطبيق الانتقائي لحقوق الإنسان، والحاجة إلى نظام دولي أكثر إنصافًا وعدلاً. ومع استمرار الأزمة في غزة في بلا نهاية في الأفق، تعمل كلمات أردوغان كتذكير صارخ بالمسؤوليات الأخلاقية والسياسية التي يتعين على زعماء العالم أن يواجهوها في سعيهم إلى تحقيق السلام والعدالة.‏

‏*د. نوشيروان عادل‏ Dr. Nosherwan Adil: ‏باحث وأكاديمي؛ يحمل درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، باكستان.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Western Values in Embers: Erdoğan's Gaza Critique

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