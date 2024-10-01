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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال موقعين يؤويان نازحين بغزة

10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 3 مواطنين فلسطينيين، وأصيب نحو 20 آخرين، الليلة، في قصف طيران الاحتلال مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، قالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في منطقة الزرقاء بحي التفاح في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين بجروح.

كما أصيب مواطنون في قصف الاحتلال "معهد الأمل للأيتام" الذي يؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

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