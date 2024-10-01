3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال موقعين يؤويان نازحين بغزة

3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال موقعين يؤويان نازحين بغزة
التاريخ
10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 3
مواطنين فلسطينيين، وأصيب نحو 20 آخرين، الليلة، في قصف طيران الاحتلال مدرسة
ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، قالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة مسقط التي تؤوي
نازحين في منطقة الزرقاء بحي التفاح في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين
وإصابة 17 آخرين بجروح.
كما أصيب
مواطنون في قصف الاحتلال "معهد الأمل للأيتام" الذي يؤوي نازحين غرب
مدينة غزة.
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