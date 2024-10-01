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إيران: الهجوم حقق الردع المطلوب

10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال قائد الأركان الإيراني محمد باقري فجر اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني ضاعف جرائمه باغتيال حسن نصر الله، "ما جعلنا غير قادرين على التحمل".
وأضاف: "ضبطنا النفس منذ اغتيال هنية بطلب من أميركا وأوروبا لإحلال وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع باقري: "ضربنا 3 قواعد جوية رئيسة ومقرا للموساد في الهجوم"، و"استهدفنا في الهجوم قاعدة نفاطيم التي تضم مقاتلات إف-35"، كما "استهدفنا في الهجوم رادارات وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في محيط غزة"، وكذلك "استهدفنا في الهجوم قاعدة حتسريم المسؤولة عن اغتيال نصر الله".

وتوعّد بأنه "إذا لم تلجم أميركا وأوروبا الكيان الصهيوني وهاجم أراضينا سوف نستهدف كل بناه التحتية".

وقال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي من جانبه، "لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا بقوة وسنفعل ذلك مستقبلا".

وأضاف: "إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ سنرد عليه بالمستوى المطلوب وبشكل مضاعف".

وتابع موسوي: "ضربنا أهدافا عسكرية، لكن قد نضرب البنى التحتية وندمرها إذا ردت إسرائيل".

وأردف: "الهجوم حقق الردع المطلوب لإيران، ونأمل أن يكون الكيان الصهيوني ومن يدعمه فهموا الرسالة".

وقال مبعوث إيران في الأمم المتحدة من جهته، إن بلاده استندت في هجومها على الاحتلال إلى حقها بالدفاع المشروع بعد فترة طويلة من ضبط النفس.



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