إيران: الهجوم حقق الردع المطلوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال قائد
الأركان الإيراني محمد باقري فجر اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني ضاعف جرائمه
باغتيال حسن نصر الله، "ما جعلنا غير قادرين على التحمل".
وأضاف: "ضبطنا
النفس منذ اغتيال هنية بطلب من أميركا وأوروبا لإحلال وقف إطلاق النار في غزة".
وتابع باقري: "ضربنا
3 قواعد جوية رئيسة ومقرا للموساد في الهجوم"، و"استهدفنا في الهجوم
قاعدة نفاطيم التي تضم مقاتلات إف-35"، كما "استهدفنا في الهجوم رادارات
وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في محيط غزة"، وكذلك "استهدفنا في الهجوم
قاعدة حتسريم المسؤولة عن اغتيال نصر الله".
وتوعّد بأنه
"إذا لم تلجم أميركا وأوروبا الكيان الصهيوني وهاجم أراضينا سوف نستهدف كل
بناه التحتية".
وقال قائد الجيش
الإيراني عبد الرحيم موسوي من جانبه، "لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا
بقوة وسنفعل ذلك مستقبلا".
وأضاف: "إذا
ارتكب الكيان الصهيوني خطأ سنرد عليه بالمستوى المطلوب وبشكل مضاعف".
وتابع موسوي:
"ضربنا أهدافا عسكرية، لكن قد نضرب البنى التحتية وندمرها إذا ردت إسرائيل".
وأردف: "الهجوم
حقق الردع المطلوب لإيران، ونأمل أن يكون الكيان الصهيوني ومن يدعمه فهموا الرسالة".
وقال مبعوث
إيران في الأمم المتحدة من جهته، إن بلاده استندت في هجومها على الاحتلال إلى حقها
بالدفاع المشروع بعد فترة طويلة من ضبط النفس.
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