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9 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية خلال ساعتين

10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بـ9 غارات خلال نحو ساعتين من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بحسب ما أفادت قناة "الجزيرة".
واستهدفت الغارات مناطق الحدث والرويس والشويفات وحارة حريك.

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