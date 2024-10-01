9 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية خلال ساعتين

9 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية خلال ساعتين
التاريخ
10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدف جيش
الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بـ9 غارات خلال نحو ساعتين من ليلة
الثلاثاء/ الأربعاء، بحسب ما أفادت قناة
"الجزيرة".
واستهدفت
الغارات مناطق الحدث والرويس والشويفات وحارة حريك.
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