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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا في خان يونس

10/1/2024 11:47:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، الليلة، وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، وما زالوا عالقين تحت ركام بيت أقارب لهم، كان يؤويهم جنوب شرق خان يونس.

وأضاف أقارب له في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا"، أن الصحفي الزرد مصاب بظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي، بينما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من المنزل، وتطلق آليات الاحتلال الرصاص على كل من يتحرك.

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