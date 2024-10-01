شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من
المواطنين الفلسطينيين، الليلة، وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال
الإسرائيلي، منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت عائلة
الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء
عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، وما زالوا عالقين تحت
ركام بيت أقارب لهم، كان يؤويهم جنوب شرق خان يونس.
وأضاف أقارب له في
اتصال هاتفي مع وكالة "وفا"، أن الصحفي الزرد مصاب بظهره، ووالدته مصابة
وفقدت الوعي، بينما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من المنزل،
وتطلق آليات الاحتلال الرصاص على كل من يتحرك.
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