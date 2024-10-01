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مصائب قوم عند قوم فوائد

10/1/2024 11:47:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعيدا عن ((المناوشات الكلامية)) التي تشهدها ساحتنا العربية بخصوص التطورات التي أصابت لبنان، وطالت بشكل مباشر حزب الله من خلال سلسلة عمليات مفاجئة وصعبة، هناك من يرى أن ما حدث لا يمكن أن يكون محض صدفة، أو نتاج نشاط استخباراتي إسرائيلي فقط. فالأصابع تؤشر على تطورات على مستوى دول عاونت دولة الاحتلال في تقديم معلومات استخباراتية حول المقاومة اللبنانية بهدف ضرب الحزب وإضعافه بتصفية قياداته دون أن تطيح بذلك التنظيم الذي كانت وما زالت دولة الاحتلال تحسب لقوته ألف حساب.
ما يقرب تلك الصورة من الذهن، ذلك الحراك المعلن في بعض جوانبه، والخفي في البعض الآخر، والذي يصور أن الفرصة باتت مواتية لانفراجة في الكثير من الملفات المعقدة ليس على الصعيد اللبناني فقط، وإنما في العديد من دول المنطقة، وجلها لها علاقة بإيران والولايات المتحدة وبشكل غير مباشر بإسرائيل.
وبالتوازي، فقد عبرت أطراف شعبية عن تعاطيها مع هذه القراءة بخلافات واصطفافات طالت المقاومة وعلاقتها بإيران، وقبل ذلك دورها المفترض في الملفات مدار البحث. فالتحشيد لصالح المقاومة كان محكوما بالموقف من إسرائيل، وتنفيذها عمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية التي تواجه أشرس هجمة في تاريخها. والتي تطورت إلى أطماع صهيونية كشفت عنها رموز التطرف في حكومة الاحتلال، وتمثلت بالحديث عن مشروع لإعادة رسم خريطة المنطقة لصالح دولة العدو.
بينما نقاط الاختلاف تمتد ما بين العقائدية وما أنتجت من ممارسات تمت ترجمتها سياسيا في أكثر من مكان على هذه الأرض، ومصلحيا في أكثر من موقع. وهي خلافات تكاد تكون موسمية وتظهر بين الحين والآخر، وتختفي بنفس الوتيرة، وفقا لأبعاد سياسية ومصلحية أيضا.
المناوشات حول الحزب ومستقبله ما زالت في أوجها ومرشحة للاستمرار تحت تأثير الصمت الذي مارسته قيادة الحزب على وقع الصدمة التي أصابته بدءا من تغير قواعد اللعبة، ودخول العوامل الإلكترونية في المواجهة، إضافة إلى اغتيال الجزء الأكبر من قياداته إما نتيجة لمؤامرة ـ كما يعتقد البعض ـ أو بسبب نشاط استخباراتي إسرائيلي كما يدعي الطرف الآخر.
لكنها - المناوشات - قد تبدأ حالة الهدوء في ضوء ما كشفه نعيم قاسم نائب أمين عام الحزب من تأكيدات باستمرار ذات النهج، وأن الخط السياسي والعسكري له لم يتغير، وأنه بصدد انتخاب قيادة جديدة تستمر بتوافق تام.
وتعززت القناعة بأن الحزب الذي ترنح على وقع الضربات التي طالت قياداته لم يفقد قوته وقدرته في ضوء تعاطيه مع العمليات البرية التي نفذها جيش الاحتلال والذي اعترف بأنه يخوض مواجهات صعبة مع المقاومة. وكذلك استمرار عمليات المناوشة دعما لجبهة غزة. وتأكيدات نائب أمينه العام استعداد المقاومة لمواجهة الغزو البري المحتمل، وعدم السماح بعودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى المستوطنات.
وهي تأكيدات تلتقي مع السلوك الإيراني باقتصار مشاركتها في المواجهة من خلال أذرعها المتواجدة في دول أخرى.
تأكيدات نعيم قاسم حول المقاومة، وهي الأولى الرسمية بعد اغتيال نصرالله، لم تفلح في وضع حد للشكوك التي تثيرها تحليلات سياسية وإستراتيجية تؤشر على حراك سياسي يمكن أن يفتح الباب على انفراج يراه البعض وشيكا، وتعتبره بعض الأطراف نتيجة حتمية لما أصاب المقاومة ويعمل البعض على توظيفه لتحقيق منجزات مصلحية.
فتصريحات قاسم تتقاطع بشكل كامل مع بيان لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، فاجأ الجميع بالتأكيد على موافقة الحكومة على إعادة الجيش إلى ما بعد نهر الليطاني، وتنفيذ القرار الأممي 1701. ووقف إطلاق النار فورا لتطبيق القرار، وكذلك ترتيب جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية فورا.
ما يعني أن الحكومة اللبنانية ترى إمكانية توظيف ما حدث في عملية انفراج سياسي، وصولا إلى ملء الفراغ الرئاسي الذي تعاني منه الدولة اللبنانية. بينما بدت أطراف أخرى وكأنها تشاركها نفس الرؤية فيما يخص ملفات تخصها. وبشكل غير مباشر وجود أطراف أخرى قد تكون شاركت في إيصال المقاومة إلى ما آلت إليه.
فقد تم الإعلان عن اتفاق أميركي عراقي على إنهاء تواجد قوات التحالف الدولية - وكلها قوات أميركية - قبل نهاية العام 2025.
كما أعلن عن اتفاق على إنهاء التواجد الأميركي على الأرض السورية في العام 2026.
والبيانان أثارا موجة من التكهنات بأنهما يرتبطان بتطورات المقاومة اللبنانية، ويؤشران على أدوار معينة أسهمت في ما أصاب الحزب وقياداته وكوادره بمواقعها المتعددة. وأطلقا فرضية المرحلة المقبلة ومحدداتها، وفقا لتفاهمات قد تكون المقاومة اللبنانية أولى ضحاياها. وقد تكون جزءا من العنوان الذي رفعه اليمين الإسرائيلي حول إعادة رسم خريطة المنطقة.
وبينما ينظر متابعون إلى تلك الصورة المفترضة كحقيقة شبه مؤكدة، ما زال الطرف الآخر ينظر لها بعين الريبة، ويرى أن مشواره طويل، وأن أمامه الكثير للوصول إلى تلك الحالة. ما يعني أن التحليلات التي استندت إلى فرضيات بعضها واقعي، والبعض الآخر خيالي، أغفلت ما يتعلق بالمقاومة وما إذا كانت قادرة على تجميع قوتها واستعادة معنوياتها التي ساد اعتقاد بأنها منهارة، واستغلال ما لديها من أسلحة وما يمكن أن تحصل عليه من إمكاناتها الذاتية ومن أصدقائها وما يمكن أن تطوره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وتسد النوافذ التي استغلت لمحاولة الإطاحة بها. وفي المقابل ما هي استعدادات الجانب الإسرائيلي في مجال التسليح وتطوير أساليب الرد، إضافة إلى ما كشفه رئيس حكومة الاحتلال من أنه أخطأ بتوقيع اتفاق ((حقل غاز المتوسط)) مع لبنان، وأنه سيتراجع عن ذلك الاتفاق، في إشارة إلى محاولته تعظيم الفوائد التي ستجنيها حكومة الاحتلال نتيجة لما أصاب المقاومة اللبنانية.
فهذا ما تقوله المقاومة ضمنا، وما ألمح إليه نائب الأمين العام لحزب الله، وذلك ما يراه من يعتقدون أن الفرصة باتت مواتية لتسوية إشكالاتهم السياسية والأمنية.
وبين هذه وتلك ثمة من ينتظر ((ما الذي يمكن أن تؤول إليه الأمور))؟ ومن يرى أن المقاومة ما زالت حاضرة وقادرة على تنفيذ الحد الأدنى مما أعلن عنه أمينها العام قبل استشهاده بأيام قليلة.

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