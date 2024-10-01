Wednesday, 02 October 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة خدمة العلم لتحصين الجبهة الداخلية

10/1/2024 11:47:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تتصاعد الأحداث والحروب في منطقة الشرق الأوسط وتتجلى أهمية استعادة خدمة العلم كوسيلة لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوطنية لدى الشباب الأردني، فتأثر الدول المجاورة بالصراعات المستمرة، يزيد من الحاجة إلى بناء مجتمع قوي وموحد يمكنه مواجهة التحديات.
فالأوضاع الأمنية المتقلبة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، يبرز التحدي الكبير الذي يواجه الدول في تأهيل شبابها لمواجهة المخاطر المتزايدة، وإن عودة خدمة العلم لنا كأردنيين ليست مجرد إجراء عسكري، بل هي خطوة إستراتيجية تهدف إلى بناء جيل قادر على التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية، وضمان استقرار الوطن في وجه الفوضى الإقليمية.
فاليوم تشير الأزمات المتكررة إلى ضرورة وجود شباب أردني مدرب ومؤهل، وهذا لن يكون إلا بخدمة العلم التي توفر بيئة مثالية لتدريب الشباب على مهارات أساسية، مثل القيادة والعمل الجماعي والتفكير النقدي، والذي من خلال هذه الخدمة سيحصل الشباب على تجربة عملية تعزز من قدراتهم على مواجهة التحديات، مما يجعلهم عناصر فاعلة في المجتمع.
أيضا لا ننسى أن خدمة العلم تعتبر فرصة لتعزيز الهوية الوطنية، في زمن تتداخل فيه الحدود الثقافية والسياسية كوننا أصبحنا بحاجة إلى شعور أقوى للانتماء وتقوية الوحدة الوطنية.
وللعودة إلى صراعات المنطقة تتطلب الفوضى الإقليمية الحالية وجود قادة مدربين ومؤهلين يمكنهم التصدي للأزمات بطريقة فعالة، من خلال خدمة العلم، كي تعطي الشباب الأدوات اللازمة لفهم الديناميات السياسية والاجتماعية في المنطقة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في استقرار المجتمع.
أما على صعيد الاستثمار فخدمة العلم تعتبر استثمارًا في مستقبل الشباب فالأمر لا يقتصر على حماية الوطن فحسب، بل هم أيضًا من سيقودون مسيرة التنمية والتقدم، وإن بناء جيل يمتلك المهارات اللازمة لتحديات القرن الحادي والعشرين يعني ضمان استمرارية الأمن والاستقرار في المستقبل.
في النهاية علينا القول إنه وفي ظل الظروف الأمنية المتقلبة، أصبح من الضروري إعادة النظر في كيفية تأهيل الشباب لمواجهة المخاطر، وعودة خدمة العلم بشكل أكثر جدية كونها تمثل فرصة ذهبية لبناء رجال نخب يعتمد عليهم الوطن في المستقبل، وذلك من خلال تعزيز الهوية الوطنية، وتطوير المهارات القيادية، وتحقيق الوحدة.
فعودة خدمة العلم في الأردن اليوم تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا، كون الخدمة ليست فقط واجبًا وطنيًا، بل هي استثمار في بناء جيل يملك القدرة على التصدي للتحديات الراهنة والأزمات المستمرة التي تعصف بالمنطقة.

MENAFN01102024000072011014ID1108737597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث