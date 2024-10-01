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مع قرب الشتاء.. مخاوف العقبة تتجدد بمواجهة السيول

10/1/2024 11:45:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- رغم أن العقبة استطاعت ومنذ سنوات، أن تبعد شبح السيول خلال فصل الشتاء، بعد أن كانت شهدت المحافظة سيولا ألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة وراح ضحيتها العديد من الأشخاص، إلا أن الخشية تتجدد مع قرب الشتاء، خشية أن تكون تفوق كميات الأمطار المتوقع، وسط مطالب بتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار ومختلف الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للشتاء.
فقد شدد مواطنون في العقبة، على "ضرورة مراقبة مجاري تصريف المياه والاستعداد الجيد للموسم المطري في العقبة، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون وفيرا خلال فصل الشتاء"، مؤكدين أن "أي خطأ لا يُحتمل، لا سيما أن المدينة قد تواجه مشكلة كبيرة ومؤرقة كما حدث في سنوات سابقة، في حال كانت الأمطار غزيرة وبكميات غير متوقعة".
وبينوا، أن "مشكلة تدفق السيول والفيضانات التي كانت تعاني منها العقبة ومناطقها السكنية قد عولجت بإيجاد شبكة تصريف مياه الأمطار قبل سنوات، إضافة إلى إنشاء السدود الترابية حول مدينة العقبة لمنع وصول المياه بغزارة إلى المدينة التي تشبه الصحن الدائري".
ووفق المواطن محمد الحميدي، فإنه "في كل موسم مطري وعند تساقط أمطار الخير على المدينة الساحلية تتجمع مياه الأمطار في المناطق السكنية وتشكل بركا كبيرة تكون خطيرة إلى جانب تدفق السيول من جبال العقبة، وهذا ما حدث في السنوات السابقة".
وأكد الحميدي، أن "المواسم السابقة لم تشهد العقبة فيها أمطارا غزيرة، ومن غير المستبعد أن يكون الموسم الحالي غزيرا، خصوصا مع تقلبات التغير المناخي".
وأشار إلى أن "هذا يتطلب المزيد من الحيطة والحذر من الجهات المسؤولة في العقبة بتفقد مجاري تصريف مياه الأمطار وتنظيفها، إلى جانب تفقد السدود الترابية حول المدينة".
وكانت العقبة قد انتهت قبل عامين من إنشاء عبارات وقنوات لتصريف المياه، إضافة إلى جسور في المنطقة الجنوبية، ضمن المرحلة الأخيرة من خطة حماية المدينة من خطر السيول، والتي شملت إنشاء 30 سدا ترابيا، وأنظمة تصريف المياه والمراقبة والإنذار المبكر ومحطات قياس المطر ومحطات لقياس جريان المياه في الأودية.
وتعد العقبة بمثابة صحن دائري، ما يشكل خطرا كبيرا في فصل الشتاء خلال تساقط الأمطار واحتمالية تشكل السيول والفيضانات، وهو ما تكرر خلال سنوات سابقة شهدت فيها العقبة إغلاق بعض الطرق الرئيسية والأنفاق، وداهمت السيول بعض المنازل وألحقت الضرر بالعديد من المشاريع الاستثمارية والعقارية والمينائية. ومن وجهة نظر المواطن محمد خير أبو كركي، فإن "مياه الأمطار والسيول المتدفقة من الجبال تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة الجنوبية التي تكتظ بالاستثمارات الصناعية والمشاريع المينائية وأرصفة الغاز والنفط"، مشيرا إلى أنه "على الجهات الرسمية في العقبة أخذ ذلك بعين الاعتبار وما تشكله الأمطار من تهديد صريح، إلى جانب إغلاق بعض الطرق الحيوية في المنطقة الجنوبية".
وكانت شركة تطوير العقبة قد أكدت لـ"الغد" أن مشاريع تصريف مياه الأمطار بمدينة العقبة منذ 5 سنوات تعمل بكفاءة عالية عبر قنوات التصريف المختلفة على امتداد شوارع المدينة، إضافة إلى منظومة السدود المائية المكونة من 30 سدا مائيا بمنطقة وادي اليتم وتتن ووادي الجيشية بهدف حماية مدينة العقبة واستثماراتها من خطر سيول الأمطار.
وأشارت إلى العديد من الأعمال الإنشائية التي جرت خلال السنوات الماضية لحماية المدينة واستثماراتها من خطر تدفق السيول والفيضانات، خاصة بمنطقة ميناء الحاويات الذي يعد أبرز الشرايين المغذية للاقتصاد الوطني.
كما عملت شركة تطوير العقبة على إنشاء نظام عالي التقنية للمراقبة والإنذار المبكر، وأقامت قناة مائية ضخمة من حول المدينة كحزام من جهة الشمال الشرقي، إلى جانب 30 سدا مائيا وترابيا لاستقبال السيول وكسر حدة تدفق المياه في أماكن مختلفة في محيط العقبة من جهة وادي رم والقويرة وحوض الديسة.
وتضمن نظام المراقبة والإنذار المبكر تركيب 14 محطة لقياس كمية المطر، إضافة إلى 11 محطة لقياس الجريان في الأودية موزعة على كامل الحوض الصباب لوادي اليتم ووادي تتن، إضافة إلى 3 محطات مناخية لرصد عناصر الطقس من مطر وضغط جوي ورطوبة وتبخر وسرعة واتجاه الرياح.
وأوضحت الشركة، أن نظام المراقبة والإنذار المبكر ينقل المعلومات بشكل آني من هذه المحطات إلى غرفة المراقبة التي سيتم تجهيزها بالشركة، إضافة إلى ربط هذه المحطات بغرفة عمليات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشارت إلى أنه يمكن رؤية المعلومات بشكل فوري على الهواتف الذكية، مؤكدة أن المعلومات سواء كانت مطرية أو جريان الأمطار تنتقل بواسطة GSM (شريحة الهاتف)، ويمكن إعطاء إنذار عند وصول معدل الهطل والجريان إلى حالة العتبة التي يتشكل عندها الفيضان.
كما أشارت إلى أنه في محاولة لتحسين جاهزيتها للمناطق المعرضة للفيضانات، قامت "تطوير العقبة" ببناء أنظمة متطورة لرصد الفيضانات والتنبؤ بها، على أمل أن تستطيع إنذار الجهات ذات العلاقة قبل وقوع الفيضانات. يذكر أن الهطل المطري الغزير في العقبة بدأ يلفت انتباه المختصين طيلة السنوات العشر الماضية، الأمر الذي تم تفسيره بأنه ضمن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

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