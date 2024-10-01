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جرش.. سعر صوص التفريخ يعيد أصحاب مزارع الدجاج إلى مربع الانتكاسات

10/1/2024 11:45:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- يعيش مربو الدجاج في محافظة جرش، وسط خشية التعرض لانتكاسة جديدة للقطاع في المحافظة، نظرا لارتفاع أسعار صوص التفريخ بنسبة 50 % وبدء الشركات الكبرى بتصديره، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب حاجة المزارع حاليا لتدفئة الصيصان لضمان نجاحها وعدم تعرضها للأمراض والنفوق في المراحل المتقدمة بسبب التغيرات المناخية.
ويستعد مربو الدجاج الذي يمتلكون ما لا يقل عن 112 مزرعة في جرش، لتربية دورة إنتاجية جديدة، إلا أنهم تفاجأوا بأسعار الصيصان المرتفعة؛ حيث تجاوز سعر الصوص الواحد 45 قرشا، بعد أن كان في الأشهر الماضية لا يتجاوز 28 قرشا، إذ إن هذه الفروقات يتحملها المزارع وتنعكس على أسعار الدجاج بعد انتهاء الدورة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج واستخدام التدفئة في ساعات الليل بسبب تغير درجات الحرارة وحاجة الإنتاج للتدفئة لحمايته من التغيرات المناخية في هذه الفترة والأشهر المقبلة.
ويواجه قطاع الدجاج سيناريوهين سيحددان مصير دورة الإنتاج المقبلة؛ الأول الأكثر تفاؤلا، يتوقع ارتفاع الكلف التشغيلية، مما يؤثر على أصحاب المزارع والمستهلك على حد سواء، بينما يذهب معنيون بالقطاع إلى احتمال ثان بتوقف بعض المزارع عن نشاطها خلال هذه الفترة خوفا من الخسارة.
وتعد أسعار الدجاج في الفترة الحالية مناسبة، وتتراوح بين 125-145 قرشا للكيلو من النتافات، وكمية الإنتاج الشهرية لا تقل عن 700 ألف دجاجة يتم توزيعها على المحافظة والمحافظات القريبة، إلا أن الأسعار في الدورات المقبلة مع دخول فصل الشتاء ستتغير نظرا لتغير ظروف الإنتاج وبدء تصدير الصوص وارتفاع سعره.
ووفق مربي الدجاج، فإن ارتفاع أسعار صيصان التفريخ في الوقت الحالي رفع أسعارها إلى قرابة
100 %، وهو ما سيكون له أثر كبير على عملية إنتاج الدجاج اللاحم، ويشيرون إلى أن أصحاب المزارع باتوا أمام خيارين: إما تأجيل دورة الإنتاج أو قبول الأسعار المرتفعة تحت بند "المغامرة".
وينتج الصوص في الأردن بشكل عام في شركات إنتاج كبرى يتوفر فيها أمهات التفريخ وآليات ومعدات كبيرة، وتزود مزارع تربية الدجاج بحاجتها في كل دورة إنتاج.
كما أكدوا أن سعر الصوص بلغ في الدورة الأخيرة 28 قرشا، وهي دورة الإنتاج خلال أشهر الصيف، بينما وصل سعره حاليا إلى ما بين 45-50 قرشا إذا توفر، مرجعين نقص كميات صوص التفريخ إلى عمليات التصدير التي تتبعها شركات التفريخ.
وتشير توقعات السوق إلى أن أسعار دجاج النتافات ستستمر في الارتفاع حال استمرار ارتفاع سعر الصوص، وستكون غالبية المزارع غير قادرة على تأمين احتياجاتها خلال الدورة المقبلة، وأكبر متضرر من هذه العملية هم المواطنون الذين يتحملون الفروقات في الأسعار.
ووفق المتحدث باسم مزارعي الدواجن في جرش، المزارع إبراهيم عقيل، فإن "أصحاب مزارع تربية الدجاج في جرش يعانون منذ أسابيع من ارتفاع أسعار صوص التفريخ، الذي كان يورد من كبار مزارعي الدجاج، وحال توفره فإن سعره مرتفع، وهذا يمثل تحديا جديدا في عملية إنتاج الدجاج".
وبين "أن هذه الانتكاسة التي يتعرض لها مربو الدجاج قد تقود إلى إغلاق بعض المزارع بشكل مؤقت أو نهائي، وذلك بعد تعرض القطاع لانتكاسات متتالية عدة ألحقت بالمستثمرين خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية، وأهم هذه الانتكاسات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وارتفاع تكاليف التدفئة، والتغيرات المناخية التي تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج، ونشرت الفيروسات والأمراض، وحاليا ارتفاع أسعار الصوص".
وقال عقيل "إن وزارة الزراعة سمحت مؤخرا بتصدير الصوص إلى دول مجاورة، وهذه المشكلة بدأت منتصف العام وتم حلها، إلا أنها تجددت حاليا، وقامت شركات الإنتاج التي تنتج الصوص بتصديره بأسعار مضاعفة، حيث إن عملية التصدير تعد أكثر جدوى ماديا وأفضل من بيعه بأسعار متدنية للمزارعين المحليين، ما تسبب بنقص كميات الصوص التي يحتاجها السوق المحلي، وارتفاع في أسعار المتوفر بنسبة زادت على 110 %".
وأوضح "أن ارتفاع الأسعار يرتب كلفا إضافية على المزارعين، ويجبرهم على إغلاق مزارعهم وإيقاف الإنتاج في الدورة المقبلة، كونهم يعانون أصلا من ديون سابقة وكلف متواصلة تصل في بعض المزارع إلى أكثر من 10 آلاف دينار شهريا"، مؤكدا "أن ارتفاع أسعار الصيصان يجبرهم على ترك المهنة لعدم توفر أي منتج".
كما أوضح عقيل "أن هذه الضربة ستجبر مزارعين على إغلاق مزارعهم، حيث إن رفع سعر الصوص سيرفع كذلك تكاليف الإنتاج وأسعار الدجاج، ذلك أن المزارعين غير قادرين على استيراد الصوص، إذ يعد الأردن من أكبر الدول المنتجة للصوص، وتقوم بتصديره، ومن غير المعقول أن يتم استيراده بتكاليف مرتفعة، وهو متوفر محليا".
ويطالب عقيل، وزارة الزراعة، بـ"توفير الصوص للمزارعين المحليين بأسعار مناسبة أو إنتاجه من خلال الوزارة بأسعار تشجيعية، لا سيما أن العاملين في سلاسل تربية الدجاج من مزارعين وعمال مزارع وموزعين ومحال تجارية يعتمدون على تربية الدجاج في توفير مصادر رزق ثابتة لمئات الأسر العاملة في القطاع".
وأضاف "أن الحل في التخلص من هذه المشكلة، وهو ارتفاع أسعار الصوص تارة وفقدانه من الأسواق تارة أخرى، هو توقيع عقود بين المزارعين والشركات التي تنتج الصوص لمدة محددة، على أن تقوم الشركات بتزويد المزارعين بالصوص بأسعار مناسبة طيلة مدة الإنتاج، حتى نضمن توفر المنتج بأسعار مناسبة طيلة العام وعدم احتكار المنتج وتنظيم الأسعار".
بدوره، قال مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو، في حديث سابق مع "الغد": "إن مزارعي الدواجن على مستوى المملكة يعانون من عدم وجود خطط عمل منظمة وممنهجة للمزارعين، إذ إنهم حتى الآن لا يقومون بحجز البيض قبل الموعد المناسب من إنتاج الدورة، ولا يقومون بالتعاقد مع الشركات التي تنتج الصوص لحجز الكميات وتحديد الأسعار وضمان توفر الصوص في المواعيد اللازمة، وما يزال عملهم غير منظم، بينما تعمل الشركات الكبرى التي تنتج الصوص وفق عقود ومواعيد عمل للإنتاج لضمان توفر المنتج في الأسواق".
وبين "أن تصدير الصوص يدخل ضمن صناعة استثمارية كبرى ومربحة، وتعمل وزارة الزراعة على حمايتها ودعمها وتطويرها، وتبلغ عوائد الصادرات السنوية من تصدير الصوص 35 مليون دولار، وفي الوقت ذاته، تحرص الوزارة على توفير المنتج في الأسواق المحلية وحماية مزارعي الدواجن والمستهلكين، بما لا يضر بالصادرات ولا يؤثر على الإنتاج المحلي".
وناشد عمرو، المزارعين في جميع المحافظات، بضرورة التواصل مع قسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة ووضعهم في صورة أي مشكلة أو خلل أو نقص يعانون منه، أو التواصل مباشرة مع قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة لحل المشكلة بعد دراستها ومتابعتها، لا سيما أن الوزارة تحرص كل الحرص على حماية المزارعين ومنتجاتهم.

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