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الجوير يهزم الواعدين

10/1/2024 11:44:03 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين لاعب الشباب، الدولي مصعب الجوير، جائزة أفضل لاعب واعد خلال شهر سبتمبر الماضي، عن الجولات الخمس الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين، وحصد مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، المتصدر الحالي لقائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، جائزة أفضل لاعب، فيما نال مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، جائزة المدرب الأفضل عن الشهر ذاته.
أما جائزة أفضل حارس مرمى، فذهبت إلى حارس مرمى القادسية، الدولي البلجيكي كوين كاستيلس، ويتم اختيار الفائزين وفقًا لمعايير وضوابط محددة من قبل الفريق الفني المختص، الذي يتألف من 5 خبراء، هم: تركي السلطان، العضو المقرر في الفريق الفني، بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة الآخرين: سلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبو شقير، وعبيد الله العيسي.

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