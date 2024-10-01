الجوير يهزم الواعدين

(MENAFN
- Al Watan)
منحت اللجنة الفنية برابطة الدوري
السعودي للمحترفين لاعب
الشباب، الدولي مصعب الجوير، جائزة أفضل لاعب واعد خلال شهر سبتمبر الماضي، عن الجولات الخمس الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين، وحصد مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، المتصدر الحالي لقائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، جائزة أفضل لاعب، فيما نال مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، جائزة المدرب الأفضل عن الشهر ذاته.
أما جائزة أفضل حارس مرمى، فذهبت إلى حارس مرمى القادسية، الدولي البلجيكي كوين كاستيلس، ويتم اختيار الفائزين وفقًا لمعايير وضوابط محددة من قبل الفريق الفني المختص، الذي يتألف من 5 خبراء، هم: تركي السلطان، العضو المقرر في الفريق الفني، بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة الآخرين: سلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبو شقير، وعبيد الله العيسي.
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