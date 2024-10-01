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27 ميدالية عالمية لأخضر الأجسام

10/1/2024 11:44:03 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد المنتخب السعودي لكمال الأجسام إلى المملكة حاملًا 27 ميدالية، منها 7 ذهبيات، بعدما حقق المركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام التي استضافتها إيران، بمشاركة 65 منتخبًا.
وحصل على الذهب اللاعبون خالد خان، وطلال هوسة، ومبارك الزنان، وأحمد مغربي، وحسين حمادي، وأحمد الطاسان، ويوسف النعيمي، وذلك في منافسات مختلفة من اللعبة، كما حصد المنتخب 6 فضيات، و5 برونزيات، و3 من ميداليات المراكز الرابع والخامس والسادس. وقدّم المدير التنفيذي للاتحاد فارس الدخيل، التهاني بهذا الإنجاز للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ونائبه، مؤكدًا أن الإنجاز هو ثمرة الاستعداد المبكر للمشاركة في البطولة على مدى 6 أشهر بـ26 لاعبًا.

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