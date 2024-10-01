27 ميدالية عالمية لأخضر الأجسام

(MENAFN
- Al Watan)
عاد المنتخب السعودي لكمال الأجسام إلى المملكة حاملًا 27 ميدالية، منها 7 ذهبيات، بعدما حقق المركز الثالث في بطولة العالم لكمال الأجسام التي استضافتها إيران، بمشاركة 65 منتخبًا.
وحصل على الذهب اللاعبون خالد خان، وطلال هوسة، ومبارك الزنان، وأحمد مغربي، وحسين حمادي، وأحمد الطاسان، ويوسف النعيمي، وذلك في منافسات مختلفة من اللعبة، كما حصد المنتخب 6 فضيات، و5 برونزيات، و3 من ميداليات المراكز الرابع والخامس والسادس. وقدّم المدير التنفيذي للاتحاد فارس الدخيل، التهاني بهذا الإنجاز للقيادة الرشيدة ولوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ونائبه، مؤكدًا أن الإنجاز هو ثمرة الاستعداد المبكر للمشاركة في البطولة على مدى 6 أشهر بـ26 لاعبًا.
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