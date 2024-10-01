أوزبكي يقود سنية الكوراش

(MENAFN
- Al Watan)
تعاقدت اللجنة السعودية للكوراش مع المدرب الدولي الأوزبكي ادخم ريفانوفيتش، لشغل منصب مدرب المنتخبات الوطنية لكل الفئات السنية.
وأوضحت اللجنة أن المدرب الدولي ريفانوفيتش، الحاصل على شهادة تصنيف عالية من الاتحاد الدولي للكوراش، يتمتع بخبرات تدريبية كبيرة مع منتخبات الفئات السنية، إلى جانب فوزه بالمركز الأول في بطولة العالم.
يشار إلى أن اللجنة تعمل وفق إستراتيجية شاملة لاستقطاب أفضل الكفاءات الفنية.
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