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أوزبكي يقود سنية الكوراش

10/1/2024 11:44:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقدت اللجنة السعودية للكوراش مع المدرب الدولي الأوزبكي ادخم ريفانوفيتش، لشغل منصب مدرب المنتخبات الوطنية لكل الفئات السنية.
وأوضحت اللجنة أن المدرب الدولي ريفانوفيتش، الحاصل على شهادة تصنيف عالية من الاتحاد الدولي للكوراش، يتمتع بخبرات تدريبية كبيرة مع منتخبات الفئات السنية، إلى جانب فوزه بالمركز الأول في بطولة العالم.
يشار إلى أن اللجنة تعمل وفق إستراتيجية شاملة لاستقطاب أفضل الكفاءات الفنية.

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