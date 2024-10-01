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السهام يتعاون مع الجامعات

10/1/2024 11:44:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرم الاتحاد السعودي للسهام اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بهدف تفعيل دور الطرفين في نشر لعبة السهام، وزيادة عدد ممارسيها، وتسخير الإمكانات المتاحة من الطرفين في البيئة الجامعية.
وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، على هامش حفل تدشين الموسم الـ15 لاتحاد الجامعات.

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