السهام يتعاون مع الجامعات

(MENAFN
- Al Watan)
أبرم الاتحاد السعودي للسهام اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بهدف تفعيل دور الطرفين في نشر لعبة السهام، وزيادة عدد ممارسيها، وتسخير الإمكانات المتاحة من الطرفين في البيئة الجامعية.
وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، على هامش حفل تدشين الموسم الـ15 لاتحاد الجامعات.
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