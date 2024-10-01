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اعتماد تام السعودية لقياس مشاهدات المحتوى الإعلامي

10/1/2024 11:43:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس صناعة الإعلان، خلال اجتماعه السنوي لعام 2024، الذي عقد بمقر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم، عن اعتماد مشروع "تام السعودية" كمعيار وطني لقياس نسب مشاهدات المحتوى الإعلامي في المملكة.
ويقدم المشروع بيانات دقيقة وموثوقة وفق أعلى معايير الصناعة العالمية للإعلام، ويدعم القطاع الإعلامي في المملكة عبر توجيهه نحو الفرص الأمثل المتاحة في صناعة المحتوى، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، رئيس مجلس إدارة صناعة الإعلان الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، على أن مشروع "تام السعودية" يأتي ضمن التزامات الهيئة بتطوير البنية التحتية للإعلام في المملكة، وتعزيز الشفافية في قطاع الإعلام من خلال تقديم بيانات دقيقة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك وكالات الإعلان وشركات البث والناشرين الرقميين، حول نسب مشاهدات المحتوى الإعلامي، مما يدعم إجراءاتهم نحو اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية واضحة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية (MRC) المهندس بندر المشهدي، أن اعتماد "تام السعودية" كمعيار رسمي لقياس نسب مشاهدة المحتوى الإعلامي سيمثل تحولاً في صناعة الإعلام بالمملكة، مشيراً إلى أن البيانات الدقيقة التي يوفرها البرنامج ستعزز من قدرة صناع المحتوى على تحسين استراتيجياتهم وتوجيهها نحو تقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور.
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ترأس مجلس صناعة الإعلان، الذي يضم في عضويته ممثلين من إحدى عشرة جهة من منشآت القطاع الخاص التي تعمل في المجالين الإعلاني والإعلامي، لتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم استراتيجيات توطين صناعة الإعلان في المملكة وتطوير إنتاج المحتوى

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