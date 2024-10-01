اعتماد تام السعودية لقياس مشاهدات المحتوى الإعلامي

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن مجلس صناعة الإعلان، خلال اجتماعه السنوي لعام 2024، الذي عقد بمقر الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم، عن اعتماد مشروع "تام السعودية" كمعيار وطني لقياس نسب مشاهدات المحتوى الإعلامي في المملكة.
ويقدم المشروع بيانات دقيقة وموثوقة وفق أعلى معايير الصناعة العالمية للإعلام، ويدعم القطاع الإعلامي في المملكة عبر توجيهه نحو الفرص الأمثل المتاحة في صناعة المحتوى، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، رئيس مجلس إدارة صناعة الإعلان الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، على أن مشروع "تام السعودية" يأتي ضمن التزامات الهيئة بتطوير البنية التحتية للإعلام في المملكة، وتعزيز الشفافية في قطاع الإعلام من خلال تقديم بيانات دقيقة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك وكالات الإعلان وشركات البث والناشرين الرقميين، حول نسب مشاهدات المحتوى الإعلامي، مما يدعم إجراءاتهم نحو اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية واضحة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية (MRC) المهندس بندر المشهدي، أن اعتماد "تام السعودية" كمعيار رسمي لقياس نسب مشاهدة المحتوى الإعلامي سيمثل تحولاً في صناعة الإعلام بالمملكة، مشيراً إلى أن البيانات الدقيقة التي يوفرها البرنامج ستعزز من قدرة صناع المحتوى على تحسين استراتيجياتهم وتوجيهها نحو تقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور.
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ترأس مجلس صناعة الإعلان، الذي يضم في عضويته ممثلين من إحدى عشرة جهة من منشآت القطاع الخاص التي تعمل في المجالين الإعلاني والإعلامي، لتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم استراتيجيات توطين صناعة الإعلان في المملكة وتطوير إنتاج المحتوى
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