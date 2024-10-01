حملة توعية بسرطان الثدي في الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
نيابة عن أمير الرياض، دشن نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبد الرحمن، الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2024 تحت شعار ((اسبقي بخطوة))، التي تنظمها جمعية ((زهرة)) بالتعاون مع مجموعة ((روشن))، وبدعم العديد من الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات، لدعم المستفيدات، إلى جانب عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية (حضورية وافتراضية) في مناطق مختلفة بالمملكة طيلة شهر أكتوبر.
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