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حملة توعية بسرطان الثدي في الرياض

10/1/2024 11:43:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن أمير الرياض، دشن نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبد الرحمن، الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2024 تحت شعار ((اسبقي بخطوة))، التي تنظمها جمعية ((زهرة)) بالتعاون مع مجموعة ((روشن))، وبدعم العديد من الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات، لدعم المستفيدات، إلى جانب عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية (حضورية وافتراضية) في مناطق مختلفة بالمملكة طيلة شهر أكتوبر.

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