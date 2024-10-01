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121 قضية عنف نفسي وبدني تستقبلها حقوق الإنسان

10/1/2024 11:43:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قضايا العنف النفسي والبدني التي استقبلتها فروع جمعية حقوق الإنسان 121 قضية وصنفت تحت العنف الأسري، تلتها قضايا إهمال وتقصير بعدد 10 قضايا، والحرمان من رؤية الأبناء 8 قضايا، بينما سجلت كل من قضايا طلب الإيواء 5 طلبات، وقضايا العلاقات الأسرية 5 قضايا، والحرمان من الزواج والتحرش الجنسي 4 قضايا لكل واحدة، وقضيتان للنفقات، والحرمان من الراتب أو تعدي على ممتلكات قضية، وطلب واحد للاستشارات، جاء ذلك حسب جمعية حقوق الانسان 2023.
عدد قضايا الإناث حسب المناطق:
الدمام 59
جدة 39
الرياض 11
عسير 11
جازان 8
مكة المكرمة 6
الجوف 3
المدينة المنورة 2
الإجمالي 139 أنثى
عدد قضايا الذكور حسب المناطق:
الدمام 14
عسير 5
جدة 3
مكة المكرمة 3
جازان 1
الإجمالي 26 ذكرا
حسب المنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى أو التي يقطن بها والفرع المستلم للقضية:
الدمام 73
جدة 42
عسير 16
الرياض 11
جازان 9
مكة المكرمة 9
الجوف 3
المدينة المنورة 2
حسب المتظلم منهم والذين تم مخاطبتهم لإزالة أسباب التظلم:
الأزواج 89 شكوى
الأسرة 40 شكوى
الأب 12 شكوى
طليق وطليقته 9 شكاوى
زوجة 6 شكاوى
الأخ 3 شكاوى
الأم 3 شكاوى
الابن 1 شكوى
الابنة 1 شكوى
الجيران 1 شكوى
حسب الجنسية:
السعودية 133
اليمن 17
سوريا 3
المغرب 2
فلسطين 2
أفغانستان 1
الهند 1
باكستان 1
بنجلاديش 1
مصر 1
موريتانيا 1
أخرى 1

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