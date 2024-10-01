علامات جلدية لداء السكري

(MENAFN
- Al Watan)
تشير الدكتورة لاريسا غابدولخكوفا، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن ظهور علامات معينة على الجلد قد يشير إلى الإصابة بداء السكري.
وتوضح: ((غالبا ما ترى بقع سوداء على الجلد في مناطق المرفقين والرقبة والإبطين، ويعتقد في البداية أن هذا الشخص لا يغتسل، ولا يهتم بنظافته الشخصية، ولكن يتضح أن هذه البقع السوداء تشير إلى إصابته بمقدمات السكري وداء السكري، لأنها علامات مصاحبة لمتلازمة مقاومة الأنسولين)).
ووفقا لها، يمكن أن تتطور مقاومة الأنسولين بسبب السمنة أو لأسباب وراثية، وتظهر على شكل شواك أسود acantosis nigricans. وتبين: ((يتميز الشواك الأسود بظهور بقع سوداء على الجلد لا تزول بالغسل. تظهر هذه البقع عادة في ثنايا الإبطين وثنايا البطن ومنطقة الفخذين. وكقاعدة عامة، تظهر هذه البقع على الجلد مع الأورام الحليمة)).
ووفقا لها، فإن السبب الغالب لظهور هذه البقع هو مقاومة الأنسولين والسمنة، واختلال التوازن الهرموني في الجسم. لذلك، فإن ظهورها يعد علامة على حدوث تغيرات في الجسم، ما يتطلب استشارة الطبيب فورا، لتشخيص سببها، ووصف العلاج المناسب.
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