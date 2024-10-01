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علامات جلدية لداء السكري

10/1/2024 11:43:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير الدكتورة لاريسا غابدولخكوفا، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن ظهور علامات معينة على الجلد قد يشير إلى الإصابة بداء السكري.
وتوضح: ((غالبا ما ترى بقع سوداء على الجلد في مناطق المرفقين والرقبة والإبطين، ويعتقد في البداية أن هذا الشخص لا يغتسل، ولا يهتم بنظافته الشخصية، ولكن يتضح أن هذه البقع السوداء تشير إلى إصابته بمقدمات السكري وداء السكري، لأنها علامات مصاحبة لمتلازمة مقاومة الأنسولين)).
ووفقا لها، يمكن أن تتطور مقاومة الأنسولين بسبب السمنة أو لأسباب وراثية، وتظهر على شكل شواك أسود acantosis nigricans. وتبين: ((يتميز الشواك الأسود بظهور بقع سوداء على الجلد لا تزول بالغسل. تظهر هذه البقع عادة في ثنايا الإبطين وثنايا البطن ومنطقة الفخذين. وكقاعدة عامة، تظهر هذه البقع على الجلد مع الأورام الحليمة)).
ووفقا لها، فإن السبب الغالب لظهور هذه البقع هو مقاومة الأنسولين والسمنة، واختلال التوازن الهرموني في الجسم. لذلك، فإن ظهورها يعد علامة على حدوث تغيرات في الجسم، ما يتطلب استشارة الطبيب فورا، لتشخيص سببها، ووصف العلاج المناسب.

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