عسيري يحتفل بقران ابنته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/1/2024 11:43:32 PM
(MENAFN
- Al Watan)
في ليلة استثنائية عنوانها البهجة والسعادة، احتفل الزميل الإعلامي عماد محمد عسيري في جدة الجمعة، بعقد قران كريمته ((نجاة)) من المهندس إلياس بن أحمد الحربي، وذلك في حفل بهيج بمنزل الأسرة بحي طيبة، وسط حضور لفيف من الأهل والزملاء والأصدقاء المقربين، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، وشاركوا عسيري فرحته.
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