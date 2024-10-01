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عسيري يحتفل بقران ابنته - جريدة الوطن السعودية

10/1/2024 11:43:32 PM
(MENAFN- Al Watan) في ليلة استثنائية عنوانها البهجة والسعادة، احتفل الزميل الإعلامي عماد محمد عسيري في جدة الجمعة، بعقد قران كريمته ((نجاة)) من المهندس إلياس بن أحمد الحربي، وذلك في حفل بهيج بمنزل الأسرة بحي طيبة، وسط حضور لفيف من الأهل والزملاء والأصدقاء المقربين، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، وشاركوا عسيري فرحته.

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