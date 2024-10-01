محاذير تناول عصيدة الشوفان

(MENAFN
- Al Watan)
كشف الدكتور دميتري بيستروف، الأستاذ المشارك في قسم الصناعات الغذائية بجامعة التكنولوجيا الحيوية، أن عصيدة الشوفان الغنية بالألياف الغذائية، يمكن أن تسبب مشكلات صحية لدى الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي؛ لذلك عليهم توخي الحذر وإضافتها إلى النظام الغذائي تدريجيًا، وذلك لعدة أسباب:
- احتواء الشوفان على كمية كبيرة من الكربوهيدرات يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، ما يخلق مشكلة في السيطرة على الغلوكوز.
- يحتوي الشوفان على حمض الفيتيك، الذي يمكن أن يمنع امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، ما يشكل خطورة على الأشخاص الذين نظامهم الغذائي غير متوازن، لأنه يسبب نقص العناصر المعدنية المهمة.
- عصيدة الشوفان يمكن أن تسبب لدى البعض الحساسية- طفح جلدي، حكة، وذمة وحتى صدمة الحساسية في الحالات الشديدة.
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