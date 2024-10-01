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محاذير تناول عصيدة الشوفان

10/1/2024 11:40:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الدكتور دميتري بيستروف، الأستاذ المشارك في قسم الصناعات الغذائية بجامعة التكنولوجيا الحيوية، أن عصيدة الشوفان الغنية بالألياف الغذائية، يمكن أن تسبب مشكلات صحية لدى الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي؛ لذلك عليهم توخي الحذر وإضافتها إلى النظام الغذائي تدريجيًا، وذلك لعدة أسباب:
- احتواء الشوفان على كمية كبيرة من الكربوهيدرات يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، ما يخلق مشكلة في السيطرة على الغلوكوز.
- يحتوي الشوفان على حمض الفيتيك، الذي يمكن أن يمنع امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، ما يشكل خطورة على الأشخاص الذين نظامهم الغذائي غير متوازن، لأنه يسبب نقص العناصر المعدنية المهمة.
- عصيدة الشوفان يمكن أن تسبب لدى البعض الحساسية- طفح جلدي، حكة، وذمة وحتى صدمة الحساسية في الحالات الشديدة.

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