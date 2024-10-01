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الورد يعزز فائدة الشاي

10/1/2024 11:40:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن إضافة بعض المنتجات إلى الشاي تجعله أكثر فائدة.
وتشير سولوماتينا إلى أنه يمكن إضافة مواد مثل الورد البري ونبق البحر والزنجبيل إلى الشاي لجعله أكثر فائدة للصحة.
ووفقًا لها، يحتوي الشاي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تمنع الشيخوخة المبكرة، كما يحتوي على الكافيين المنشط؛ لذلك عند إضافة الورد البري ونبق البحر إليه يجعله غنيا بفيتامين (C)، كما أن نبق البحر يحتوي على بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين (A) وفقًا لحاجة الجسم.
وتقول: يحسن فيتامين (A) الرؤية في الشفق، كما أنه ضروري لعمل منظومة المناعة بصورة طبيعية، وكذلك لصحة الجلد، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز الأغشية المخاطية، ما يزيد من مقاومتها لمسببات الأمراض والالتهابات.

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