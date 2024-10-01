117 دولة تعرضت لهجمات الفدية

(MENAFN
- Al Watan)
كشف تقرير جديد عن تسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم، ما يمثل زيادة 73 % مقارنة بعام 2022، بحسب ما نقله موقع ((ذا ريكورد)) عن تقرير Ransomware Task Force، الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غير الهادفة للربح.
وقد نفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفة عددا أكبر من الدول، بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58 فريق اختراق في العام 2022.
وأشار التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطة موقع eCrime، المسؤول عن جمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة، إلى أن منطقتي جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية كانت أكثر مناطق العالم استهدافا، نظرا لاهتمام الدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ، وكانت إيران وباكستان والبرازيل والهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظرا لتزامن العام الماضي مع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمة المالية في الهند.
وحصدت مجموعتا الاختراق Lockbit وAlphV نصيب الأسد من هجمات الفدية خلال العام الماضي، كذلك كانتا أكثر فرق المخترقين التي تواجه ضربات من الأجهزة الأمنية خلال 2023، وتضمنت أهدافهما ضحايا في قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع الأعمال.
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