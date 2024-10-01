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117 دولة تعرضت لهجمات الفدية

10/1/2024 11:40:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير جديد عن تسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم، ما يمثل زيادة 73 % مقارنة بعام 2022، بحسب ما نقله موقع ((ذا ريكورد)) عن تقرير Ransomware Task Force، الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غير الهادفة للربح.
وقد نفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفة عددا أكبر من الدول، بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58 فريق اختراق في العام 2022.
وأشار التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطة موقع eCrime، المسؤول عن جمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة، إلى أن منطقتي جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية كانت أكثر مناطق العالم استهدافا، نظرا لاهتمام الدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ، وكانت إيران وباكستان والبرازيل والهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظرا لتزامن العام الماضي مع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمة المالية في الهند.
وحصدت مجموعتا الاختراق Lockbit وAlphV نصيب الأسد من هجمات الفدية خلال العام الماضي، كذلك كانتا أكثر فرق المخترقين التي تواجه ضربات من الأجهزة الأمنية خلال 2023، وتضمنت أهدافهما ضحايا في قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع الأعمال.

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