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بداية الشعر الوطني السعودي في جيل القصيبي

10/1/2024 11:40:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أفصح أديب سعودي ((دكتوراه في الأدب والنقد))، أن القصيدة الوطنية الحديثة ذات السمات التجديدية نشأت على يد جيل الشعراء من جيل غازي القصيبي، وهي بداية الشعر الوطني السعودي، وتخللها التعبير عن الوطنية، حتى تشكل منحى خاص، مؤكدًا أن الدراسات المتخصصة، تشير إلى أنه لا يعد الشعر الوطني إلا من المواطن في وطنه، أما الشاعر الذي يكتب في وطن آخر يعد من شعر المناسبات، وهذه المسألة ((جدلية)).
لم يظهر إلا في العصر الحديث
أبان، الدكتور يحيى العبداللطيف، أن الشعر الوطني، لم يظهر إلا في العصر الحديث، موضحًا أن هناك فارقًا بين الوطن والوطنية في الشعر الذي يعني بالوطن، إذ أن الوطن في الشعر التأسيس للمفهوم العام للوطن، والانتماء إليه، والوطنية في الشعر هو التعبير عن الانتماء الخاص لوطن الشاعر، والتغني بمعالمه ورموزه، وإعلان الموقف من الأحداث التي يمر بها، لافتًا إلى أن كيفية تشكل الشعر الوطني تمثل في التحام شعر المدح للحكام، وشعر وصف المدن، وشعر الأحداث الكبرى، وأفرز شعرًا وطنيًا يجد الشاعر نفسه منساقًا للتعبير عن حب الوطن، لا سيما أن الصحافة المحلية لكل بلد تدعم الخطاب الوطني الخاص، وفي معرض رده على استفسار: هل يعد شعر وصف المدن من الشعر الوطني؟، أوضح، إذا كان وصفًا مقتصرًا على الوصف، لا يعد، لكن إذا وظف هذا الوصف منطلقًا للدخول لمفهوم الوطنية، فيمكن عده شعرًا وطنيًا.
حقبة العصرنة
بدوره، أوضح الروائي والناقد السعودي، كاظم الخليفة في ورقته النقدية، التي حملت عنوان: ((التجارب السردية السعودي في تمثيل الوطن واستظهار حبه))، أن الأسلوب السردي في القصص القصيرة عند تناوله لموضوع الوطن، يتم إبراز التحولات الجذرية في حياة الإنسان السعودي الحديث، وحقبة دخوله في العصرنة، والحداثة بفعل خطط التنمية والإنجازات الكبرى المتحققة، وهو لون من الامتنان والشعور بالعرفان، وكذلك خطوة في استشراف المستقبل، ويكون القاص قد حكى قصة مجتمع بأسره؛ لأن القصة لا تكتفي بسرد مغامرات أفراد فحسب، إنما سرد المجموع الذي ندعوه ((مجتمعًا))، وهو لا يتألف من أناس، بل من كل ما هو مادي وثقافي.
تقنية التجريد
أضاف الخليفة، أن السرد، وخصوصًا في جنس القصة القصيرة، وعند تناوله لموضوع الوطن، يفضل أن يختار في الغالب بين 3 طرق عند استعراضه، لعواطفه: الوطن مختزلًا في مكان، أو الوطن من خلال أحد رموزه وشعاراته المادية، والثالث عندما يوظف القاص تقنية ((التجريد)) ليتناوله من زاوية الوجدان، وفي جميع طرق التناول للموضوع الوطني، نجد أن السرد يتعدد بتعدد أساليبه، ويستعير من الشعر بعض أدواته مثل الكتابة والمجاز، وأحيانًا الاستعارة، ليخلق من ذلك صورًا شعرية يتقارب فيها مع جنس القصيدة بصيغتها النثرية. يذكر أن الندوة أقيمت لسفراء جمعية الأدب المهنية في الأحساء في دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة.

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