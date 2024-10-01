تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يسهم في تخفيض البطالة

(MENAFN
- Al Watan)
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، واستعرض خلاله عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الدوري
المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر 2024، الذي تضمّن تحليلا لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني. انخفاض نسبة البطالة
وأسهم التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين لأدنى مستوى تاريخي له، إذ بلغ 7.1 %، مقتربا بذلك من تحقيق مستهدف الرؤية البالغ 7 %. برامج تحقيق الرؤية
كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للربع الثاني من عام 2024، حيث استمر التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح) خلال الربع الثاني.
وتابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لأداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، حيث ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات الرؤية بـ83 %، مسجلا بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس. تقدم في المؤشرات
كما اطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها الملخص التنفيذي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة لشهر يوليو 2024، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يونيو من العام الجاري، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني بـ23.4 % مقارنة بالربع الأول، مسجلا 11.7 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية في شهر يوليو 19 %، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وتجاوز مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل مستهدفه بتحقيق 108 % بالربع الثاني من عام 2023. أبرز المستهدفات المتحققة خلال الربع الثاني 2024
انخفاض البطالة إلى %7.1 (المستهدف في 2030: %7)
11.7 مليار ريال ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
19.4 مليار ريال إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد السعودي
%19 ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية
%108 المستهدف المحقق من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل
%83 ارتفاع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
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