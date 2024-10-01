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تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يسهم في تخفيض البطالة

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، واستعرض خلاله عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر 2024، الذي تضمّن تحليلا لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.
انخفاض نسبة البطالة
وأسهم التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين لأدنى مستوى تاريخي له، إذ بلغ 7.1 %، مقتربا بذلك من تحقيق مستهدف الرؤية البالغ 7 %. برامج تحقيق الرؤية
كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للربع الثاني من عام 2024، حيث استمر التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح) خلال الربع الثاني.
وتابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لأداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، حيث ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات الرؤية بـ83 %، مسجلا بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس.
تقدم في المؤشرات
كما اطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها الملخص التنفيذي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة لشهر يوليو 2024، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يونيو من العام الجاري، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني بـ23.4 % مقارنة بالربع الأول، مسجلا 11.7 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما ارتفعت صادرات المملكة غير النفطية في شهر يوليو 19 %، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وتجاوز مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل مستهدفه بتحقيق 108 % بالربع الثاني من عام 2023.
أبرز المستهدفات المتحققة خلال الربع الثاني 2024
انخفاض البطالة إلى %7.1 (المستهدف في 2030: %7)
11.7 مليار ريال ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
19.4 مليار ريال إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد السعودي
%19 ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية
%108 المستهدف المحقق من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل
%83 ارتفاع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

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