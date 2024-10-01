استقدام 730 عاملا منزليا يوميا

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد العمالة المنزلية الجديدة التي دخلت السوق السعودي 730 عاملا يوميا وبزيادة إجمالية بلغت 266.730 عاملا خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بذات الربع عام 2023 ليبلغ عدد العمالة المنزلية العاملة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني 2024 حوالي 3.957.659 وبزيادة 7.2% عن ذات الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه العمالة المنزلية 3.690.929 عاملا.
وشكلت الخدم وعمال النظافة أكثر من نصف العمالة المنزلية وبنسبة 52% في حين بلغت نسبة السائقين 45.7% وتوزعت باقي النسبة بين المهن الأخرى. ارتفاع العمالة
وشهدت السوق السعودي دخول 250.448 خدما وعمالة تنظيف منازل خلال عام بزيادة بلغت 13.9% خلال عام بعد أن ارتفع عددهم من 1.803.768 إلى 1.803.768، وتعود هذه الزيادة الكبيرة لزيادة عدد الجنسيات المتاحة للاستقدام إضافة لتنظيم سوق استقدام العمالة المنزلية وزيادة الموثوقية فيه، في حين زاد عدد السائقين 1% وارتفع عددهم من 1.791.358 إلى 1.808.390 سائقا بينهم 191 سائقة أنثى، كما ارتفع عدد مديري المنازل بنسبة 78.6% مرتفعين من 2.440 إلى 4.358، وارتفع نسبة استقدام مزارعي المنازل بنسبة 87.7% مرتفعا من 2.095 إلى 3.932، في حين ارتفع خياطو المنازل بنسبة 11.3% مرتفعا من 1.162 إلى 1.293. العمالة المنخفضة
وسجلت عدد من المهن انخفاضا في عدد العمالة كان أبرزها مهن حراس المنازل والعمائر والاستراحات التي انخفضت بنسبة 2.3% منخفضة من 22.506 إلى 21.996، والممرضون والصحيون في المنازل وانخفضوا بنسبة 1.8% من 1.637 إلى 1.608، في حين سجل المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل الانخفاض الأكبر وبنسبة 7% منخفضة من 4.611 إلى 4.287. العمالة المنزلية في السعودية الربع الثاني 2024:
الطباخون ومقدمو الطعام= - 6.2%
الربع الثاني 2023= 61.352
الربع الثاني 2024= 57.579
الخدم وعمال تنظيف المنازل= 13.9%
الربع الثاني 2023= 1.803.768
الربع الثاني 2024= 2.054.216
السائقون= 1%
الربع الثاني 2023= 1.791.358
الربع الثاني 2024= 1.808.390
الطباخون ومقدمو الطعام= - 6.2%
الربع الثاني 2023= 61.352
الربع الثاني 2024= 57.579
مديرو المنازل= 78.6%
الربع الثاني 2023= 2.440
الربع الثاني 2024= 4.358
مزارعو المنازل= 87.7%
الربع الثاني 2023= 2.095
الربع الثاني 2024= 3.932
خياطو المنازل= 11.3%
الربع الثاني 2023= 1.162
الربع الثاني 2024= 1.293
العمالة المنخفضة:
حراس المنازل والعمائر والاستراحات= - 2.3%
الربع الثاني 2023= 22.506
الربع الثاني 2024= 21.996
الممرضون والصحيون في المنازل= - 1.8%
الربع الثاني 2023= 1.637
الربع الثاني 2024= 1.608
المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل= - 7%
الربع الثاني 2023= 4.611
الربع الثاني 2024= 4.287
الإجمالي= + 266.730= 7.2%
الربع الثاني 2023= 3.690.929
الربع الثاني 2024= 3.957.659
MENAFN01102024000089011017ID1108737557