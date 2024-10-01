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715 مليار ريال زيادة بالناتج المحلي خلال 5 سنوات

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي توقعت فيه تقديرات وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا على المدى المتوسط والقريب، توقعت البيانات أن تتجاوز قيمة الناتج المحلي 4.71 تريليونات ريال بعد 5 سنوات من بلوغ الناتج المحلي تريليون ريال في 2023 وبزيادة تصل إلى 715 مليار ريال.
وتوقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 4.6% خلال 2025 مع توقعات أن يصل النمو لعام 2024 إلى 0.8% ليواصل الارتفاع على المدى المتوسط ويرتفع بنسبة 3.5% في 2026 و4.7% في 2027.
وأشارت البيانات الواردة في البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية الإثنين إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 4.71 تريليونات ريال في عام 2027 وذلك بعد أن تجاوز في عام 2023 ولأول مرة 4 تريليونات ريال، مع توقع أن يصل إلى 4.09 تريليونات ريال في 2024، ليصل في 2025 إلى 4.35 تريليونات ريال، وفي 2026 تتوقع التقديرات أن يصل إلى 4.43 تريليونات ريال.
مؤشرات النمو
وشهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، مع استمرار التحول نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية. إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات التوظيف ومن ثم انخفاض معدلات البطالة، وأسهم ذلك في نمو الاستهلاك الخاص. إذ شهدت الأنشطة غير النفطية -بالأسعار الثابتة- نموا إيجابيا بلغ في المتوسط نحو 5.8% في السنوات الثلاث الماضية؛ وذلك نتيجة انتعاش وازدهار القطاعات الواعدة مثل: قطاع السياحة والترفيه، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي، وأسهمت زيادة مشاركة القطاع الخاص والنمو المستمر في مجموعة من القطاعات الواعدة في تقليل تأثير تقلبات أسواق البترول على الاقتصاد المحلي، واستنادا لذلك من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 والمدى المتوسط، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار الخاص، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية بما فيها تنويع الاقتصاد، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب، وإصلاح سوق العمل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. إضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
فعلي- 2023= - 0.8%
توقعات- 2024= 0.8%
تقديرات- 2025= 4.6%
تقديرات- 2026= 3.5%
تقديرات- 2027= 4.7%
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ((مليار ريال))
فعلي- 2023= 4.003
توقعات- 2024= 4.091
تقديرات- 2025= 4.352
تقديرات- 2026= 4.431
تقديرات- 2027= 4.718
التضخم
فعلي- 2023= 2.3%
توقعات- 2024= 1.7%
تقديرات- 2025= 1.9%
تقديرات- 2026= 1.9%
تقديرات- 2027= 1.9%
تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط ((بالمليار ريال)):
إجمالي الإيرادات=
فعلي- 2023= 1.212
ميزانية - 2024= 1.172
توقعات- 2024=1.237
تقديرات- 2025= 1.184
تقديرات- 2026= 1.198
تقديرات- 2027= 1.289
إجمالي النفقات=
فعلي- 2023= 1.293
ميزانية - 2024= 1.251
توقعات- 2024= 1.355
تقديرات- 2025= 1.285
تقديرات- 2026= 1.328
تقديرات- 2027= 1.420
عجز/فائض الميزانية=
فعلي- 2023= 2.3- 81
ميزانية - 2024= - 79
توقعات- 2024= - 118
تقديرات- 2025= - 101
تقديرات- 2026= - 130
تقديرات- 2027= - 140
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي=
فعلي- 2023= 2%
ميزانية - 2024= - 1.9%
توقعات- 2024= - 2.9%
تقديرات- 2025= - 2.3%
تقديرات- 2026= - 2.9%
تقديرات- 2027= - 3%

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