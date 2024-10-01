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يلجمكم ناجز يا حياة الماعز

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حضر ((خير الإسلام))، البنجلاديشي الجنسية، للعمل في المملكة سائق شاحنة لدى شركة مقاولات كبرى لديها أكثر من 10 آلاف عامل، ولسوء فهم بينه وبين مدير المشروع - من جنسية عربية - تم تخويف ((خير الإسلام)) بأنه إن حضر لمقر الشركة للمطالبة برواتبه أو سكنه، أو على الأقل دفع تذاكره للعودة لأسرته، فسيبلغون الجهات الأمنية لاحتجازه وترحيله، كونه قد سجل بلاغ هروب كيدي ضده. وبعد 10 أشهر من حياة البؤس التي عاشها، وجدته في أثناء حلاقتي عند بنجلاديشي يعمل في السعودية منذ 30 عاما، وسألت الحلاق عن سبب ملابس وحالة ((خير الإسلام)) الرثة، فأبلغني أنه يعمل لدى شركة لا يمكن لأحد من عمالتها التقدم بشكوى ضدهم، وأن من يتقدم ضدهم بشكوى يتهمونه بالسرقة أو غيرها، فسألت الحلاق: هل تعرف ((ناجز))؟ فقال: لا.
أخذت إقامة ((خير الإسلام))، ورفعت له شكوى أمام مكتب العمل، وفتحت له جلستي تسوية ودية عن بُعد في أسبوع واحد، ولم يحضر أحد من الشركة، فرفعت القضية إلى دائرة القضايا العمالية بالمحكمة، ووصلت ((خير الإسلام)) رسالة عن طريق ((ناجز)) بموعد الجلسة عن بُعد خلال أقل من 15 يوما من قبول الدعوى لدى المحكمة. وفي الجلسة الأولى، أحضرت وزارة العدل مترجما عن بُعد باللغة البنغالية، وتأكد قاضي المحكمة إلكترونيا من جميع ما يدعيه ((خير الإسلام)) من عدم تسلمه رواتبه، وانتسابه لتلك الشركة وغيرها. ولكونها من القضايا اليسيرة، فحكم له في الجلسة الأولى بحكم قطعي بصرف رواتبه وتذاكره، وإصدار تأشيرة خروج نظامية له، بمعنى أن يلغى بلاغ الهروب الكيدي. أحيل الصك في اليوم نفسه لمحكمة التنفيذ، وخلال 5 أيام صدر ضد الشركة قرار المادة 46 من نظام التنفيذ، وشلت حركة الشركة تماما، حتى إن الممثل القانوني لها تواصل معي، وأبلغني أن الشركة تعثرت في صفقة بيع 150 شاحنة لديها بسبب القرار 46، ودفعت الشركة ضعف المبلغ المحكوم به فقط، لتسريع إنهاء بلاغ الهروب، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي، وغادر ((خير الإسلام)) المملكة بعد أن حصل على كامل حقوقه، دون أن يدخل إلى مكتب العمل أو أي محكمة، بل وهو جالس في غرفته، وبعث لي مقطع فيديو لأول مرة يحضن طفله الذي ولد في أثناء تسول والده عند الإشارات، كونه لا يعرف ((ناجز)).
و((ناجز)) لمن يتعمق بتفاصيله باختصار هو أحد أفضل الأنظمة حول العالم، الذي يمثل المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية، فلا فرق عنده بين وزير أو غفير، والعدالة الاجتماعية كلما ازدادت في أي مجتمع باختصار تُنهي الجريمة والعنف والاحتيال، وغيرها.
((ناجز)) هو أحد نتاج الكم المهول من التغييرات الجذرية التي حدثت لوزارة العدل منذ أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمره الملكي بتعيين وليد الصمعاني وزيرا للعدل، فتغيرت منظومة القضاء بأكملها، وتعدل نظام المرافعات الشرعية، ليسمح للمتقاضين بالترافع من جديد أمام محاكم الاستئناف، ولا يكتفى بالترافع أمام محكمة الدرجة الأولى كما كان سابقا، وألغيت الدوائر الفردية في المحاكم الجزائية، وأصبحت تلك القضايا تُنظر من قاضيين فأكثر، وأصبحت جميع الجلسات القضائية الحضورية والمرئية عن بُعد موثقة بالصوت والصورة، حفظا لحق القاضي والمتقاضي، وللتأكد من خلال هذا التوثيق أن القضية قد نُظرت حسب الأنظمة، بما يحقق أعلى معايير العدالة، ويحق لأي كان ولديه قضية أمام أي محكمة في المملكة أن يرفع شكوى للتفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهة المسؤولة عن الرقابة على أداء القضاة، بمن فيهم رؤساء محاكم الدرجة الأولى والاستئناف.
وللحد من الاجتهادات الفردية للقضاة، وتقليل التفاوت في الأحكام القضائية، صدرت أنظمة كبرى تم العمل على إعداد بعضها سنوات عدة، لضخامة موادها وتعددها، أبرزها أنظمة ((المعاملات المدنية، والأحوال الشخصية، والإثبات، والاستئناف، والشركات))، بالإضافة إلى تطوير وتعديل نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ، وغيرهما.
ما أريد قوله إن فيلم ((حياة الماعز)) بالطبع ممول ممن اغتاظوا من النجاحات التي تحققها حكومتنا الرشيدة في مختلف مجالات الحياة، فحاولوا إظهار أن العمالة لدينا تعامل كالماعز، فهل لديهم في دولهم - أيا كانت - أنظمة كـ((ناجز)) أو حتى ربع ((ناجز)) أم أنهم ممن يعاملون في ديارهم بطبقية، ولا وجود لأي عدالة اجتماعية هناك!؟ أقول باختصار لمن وقف خلف هذا الفيلم المشوه: ((يلجمكم ناجز يا حياة الماعز)).

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