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الطب بين التجارة والإنسانية

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) الإعلان (عملية اتصال إقناعي، تهدف إلى نقل التأثير عبر رسالة إشهار من معلن إلى مستهلك بهدف إثارة دوافعه لشراء منتج ما، أو استعمال خدمة)، كما تعرفه الويكيبديا. وقالت عنه الجمعية البريطانية، أنه (وسيلة تعريف بسلعة أو خدمة لهدف البيع أو الشراء)، ووصفه أحد المختصين بأنه ( فن إغراء الأفراد على السلوك بطريقة معينة)، بينما عرفته جمعية التسويق الأمريكية بأنه (وسيلة غير شخصية لتقديم الأفكار والسلع والخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع).
الإعلان يتطلب سلعة ومالكها، شخصية تسوقها ومُستهلك يقتنع بها، ضمن إطار مغر. حينما تسوق لمستحضرات التجميل - مثلًا - تختار جميلةً مقنعة، مشهورة كانت أو مودل تنطبق عليها المعايير، لتعطي قيمة للمنتج ربما أكبر من حقيقته. كريمات البشرة وشامبوهات الشعر أفضل شخص يسوق لها هو طبيب الجلدية، أليس الطبيب أكثر مصداقية! الطبيب لقبه من كانوا قبلنا (حكيم)، والحكيم هو من يستخدم شتى السبل للوصول للغاية المرجوة، الحكمة لها كثير من المعاني، ولكن في مجملها تعني (معرفة حقيقة الأشياء). لذلك يُعتبر الطبيب مصدرًا موثوقًا به. بعض أطباء الأسنان يعلنون عن معاجين الأسنان، رغم معرفتهم أن معظم معاجين الأسنان تتشابه في التركيب، وتختلف في النكهة، إلا لعلاج حالات معينة، كأمراض اللثة وحساسية الأسنان. المستهلك سيؤمن بنوعية المعجون المعلن عنه، لأن الذي امتدحه طبيب مختص بالأسنان، وتبعًا سيستخدمه، وربما في وقت مختلف شاهد طبيبًا آخر أعلن عن معجون غيره، والحظوة لمن امتلك قدرة أكبر للإقناع. ولأن الجمال هاجس المرأة منذ القدم، وفي عصرنا هذا أصبح الذكور يشاركون الإناث هذا الاهتمام، ازدادت إعلانات الكريمات وعلاجات البشرة، وخير من يسوق لهذه المنتجات طبيب مختص بأمراض الجلد كما ذكرت. وظهرت بعض الإعلانات التي من الوهلة الأولى تشعر بأنها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث معالجة فيديو لطبيب لا يتحدث عن منتج تجاري في الأصل، ليبدو أنه يتحدث عنه! هنا تتزعزع ثقة الناس في طبيبهم دون أن تكون له يد في ذلك. جودة صناعة الإعلان ومهارة المسوق تزيد من رغبة الأفراد بالشراء، ما ينتج عنه زيادة الطلب بغض النظر عن جودة المُنتج. ومن هنا زادت المعاناة مع الأمراض الجلدية بدل أن تتقلص.
ليس بغريب أن تُعلن مشهورة عن نوع حليب طفلها الذي يزداد وزنه باستمرار لتقنع الأمهات به، رغم أنها من الممكن جدًا أنها قد لا تستخدمه لرضيعها، ولكنه عمل تفعله من أجل الكسب. عادي أن تفعل هذا سيدة عادية، لكن مرفوض أن يفعله طبيب، وإن كان المردود المادي من الإعلان عاليا، لأنه يعرف أن حليب الأطفال كمكونات تتشابه، ولكن تختلف أسماء الشركات ومهارة التسويق.
الأطباء والأساتذة والدكاترة، ومن يوثق بهم، دورهم رفع الوعي، التثقيف، والتعليم، لا أجدهم مناسبين ليكونوا وجهًا إعلانيًا لشركة، لا يليق بهم أن يسوقوا لسلعة، لأن في ذلك محاباة وتحيز (bias)، وبذلك سيفقدون مصداقيتهم، وربما يسيئون لسيرتهم المهنية. التجارة شيء والطب شيء آخر، ممارسة التجارة مباحة لأي شخص بالطبع، لكن ليس بثوب الطبيب أو العالم الذي يعرفونه، بل بصفة مجردة من الألقاب.

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