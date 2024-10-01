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القطاع غير الربحي تنمية المجتمع وبناء المستقبل

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بخطوات متسارعة وواثقة، تواصل المملكة مساعيها لتعزيز القطاع غير الربحي كخيار استراتيجي لتنفيذ حزمة من الأهداف في مقدمتها تنمية المجتمع وفق أسس واضحة ومعايير حديثة تواكب المتغيرات وتستصحب مفردات العصر، إضافة إلى تعزيز هذا التوجه عبر اتباع إجراءات مؤسسية وليس وفق مبادرات فردية واجتهادات شخصية، مما يعني ترسيخ الحوكمة وجعلهما جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع وذلك للوصول بهذا القطاع الحيوي إلى مرحلة الإدارة الذاتية المحترفة، والاعتماد على نفسه.
وإذا كان القطاع غير الربحي وفق المفهوم التقليدي الذي كان سائداً في الأذهان حتى وقت قريب يرتبط بالعمل الخيري والمساعدات المادية للإيفاء بالاحتياجات الوقتية العاجلة، فإنه في عصر رؤية المملكة 2030 صار أعمق مفهوماً من حيث تنوع الفئات المستهدفة، والأهداف التي يراد تحقيقها، والنظرة العصرية المختلفة، حيث يعنى بتعزيز المفاهيم الحديثة وتمليك المستفيدين القدرة على تعزيز جودة حياتهم وتحقيق التنمية المستدامة.
وقبل أن يتم إطلاق هذه المؤسسات والمنظمات غير الربحية أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بإعادة تنظيم هذا القطاع، واتخذت عديداً من الخطوات التي كان لها أثر كبير في تطوير أدواته وتفعيل أساليب العمل، لأنها حررته من كثير من العوائق التي كانت تعترض طريقه، وصححت بعض السلبيات التي لازمته، وذلك عبر اتباع ممارسات عملية وأطر قانونية ورقابة مالية، ومن ثم بادرت إلى دعمه بمبالغ مالية مقدرة لترشيد هذا العمل وضمان تحقيق الفائدة القصوى منه وضمان تطور هذا القطاع الحيوي الذي أصبح شريكاً في التنمية وأحد أركانها الأساسية.
وحرصت القيادة في ذات السياق على أن تؤسس للقطاع غير الربحي جهة تُعنى بتنميته، وذلك في إطار التنمية الوطنية الشاملة التي تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تحقيقها، لنشهد في عام 2019 -انطلاقًا من محور وطن طموح لرؤيتنا البوصلة- تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي أنشئ ليكون المسؤول عن تنمية هذا القطاع، وتعميق أثره الاجتماعي والاقتصادي.
وبالنظر إلى تأسيس هذا المركز؛ فإننا نجده في المقابل يُعنى بمختلف الجوانب التنموية للقطاع، ليلحق بمنظومة التنمية الوطنية، فيحقق مؤشرات من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للمملكة، التي يأتي من ضمنها زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.87 % في عام 2023، وزيادة عدد المتطوعين في المملكة ليصل إلى 834.300 متطوع، ورفع نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة لتكون 0.55 %، وبلوغ ما نسبته 173.4% في زيادة نسبة نمو عدد المنظمات غير الربحية في المملكة، و85.5 % في زيادة المنظمات غير الربحية المتخصصة.
وفي إطار استعراض البراهين بحسب ما ذكرته آنفاً من حرص دائم من القيادة بالقطاع غير الربحي، فقد شهد المجتمع السعودي خلال فترة لا تزيد على أسبوع إعلان إطلاق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، ولم تكد تمر سوى أيام قلائل حتى أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- عن إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية، والمؤسستان وإن كانتا تتفقان في هدفهما الأسمى وهو تعزيز العمل العام، إلا أن كل منهما تختص بتحقيق أهداف محدّدة بحيث تتكاملان ولا تتقاطعان.
فمؤسسة الملك سلمان غير الربحية تعنى بتعزيز الإسهام الثقافي والفكري، حيث تركز على ترسيخ الأثر المستدام وتنمية المجتمع من خلال مشاريع مبتكرة وشاملة تستهدف البعد التنموي والثقافي، كما تعزز الاستدامة في مجال التوسع الحضري. لذلك فإنها تضم مراكز الملك سلمان الثقافية كافة، التي تشمل متحف الملك سلمان، ومكتبة الملك سلمان في مشروع بوابة الدرعية، ومتحف المجتمع السعودي في مشروع حديقة الملك سلمان.
أما مؤسسة الرياض غير الربحية فهي تسعى لترسيخ مفهوم الانتماء المجتمعي لدى جميع سكان العاصمة السعودية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة، ودعم المشروعات التي تخدم المجتمع، وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال تقديم برامج متنوعة تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير برامج اجتماعية مبتكرة لتلبية احتياجات سكان مدينة الرياض بمختلف أطيافهم.
ومن أبرز ما يلفت في هذه المؤسسة الأهداف غير التقليدية التي تسعى إلى تحقيقها، إذ تعنى بتعزيز الصحة والسعادة ليعيش جميع سكان العاصمة حياة سعيدة وصحية وطويلة ومُرضية، والتمكين والشمولية، فالمؤسسة تهدف لتمكين الجميع من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة للعب دور أكبر في تطور المدينة، وترسيخ الانتماء لدى جميع مجتمعات الرياض لزيادة الشعور بالانتماء، وترسيخ مفهوم الاستدامة، لينعم المواطن والمقيم ببيئة شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة.
هذا التناغم الفريد يثبت أن قيادتنا الرشيدة تنطلق من نظرة استراتيجية واضحة تهدف لتكامل الأدوار، وأن غاية تركيزها ينصب على المواطن أولاً وأخيراً، لأن أي تنمية اقتصادية أو نهضة مجتمعية لن يكون لها أثر يذكر إذا لم تكن موجهة بالأساس نحو إنسان مستقر يعيش حياة سوية ويتمتع بوضع اجتماعي مريح، ومهما كانت النتائج كبيرة فإنها ستظل بلا جدوى وسيكون تأثيرها محدوداً. لكن بإصلاح المجتمع فإننا نكون قد قطعنا أولى الخطوات نحو تحقيق النماء والازدهار.
ويعود الاهتمام السعودي المتزايد بالقطاع غير الربحي ((المجتمع المدني)) إلى الدور الكبير الذي باتت تلعبه في الوقت الحاضر لخدمة المجتمعات المعاصرة، والمصداقية التي تتمتع بها، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، وقدرتها الفائقة على التحرك السريع للقيام بالوجبات الملقاة على عاتقها.
لذلك فإن من أبرز أولويات رؤية السعودية 2030 هي الاهتمام بهذا القطاع حيث أفردت له مساحات واسعة في محاورها الثلاثة، وطالبت مراراً بإيجاد منظمات متخصصة تسخر الطاقات الشبابية الهائلة التي يزخر بها مجتمعنا السعودي لتحقيق المصلحة العامة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن ثلثي عدد المواطنين السعوديين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وفق بيانات الإحصاء السكاني.
وبهذه الخطوات التاريخية، فإن بلادنا تكون قد بدأت تقطف فعلياً ثمار رؤية 2030 التي أدهشت العالم بتركيزها الواضح على ضرورة إحداث تغيير إيجابي في بنية المجتمع. ذلك أنها لم تكن أبداً مجرد برنامج تحديث اقتصادي يركز على الاستثمارات المادية، فقد كانت حكمة قيادتنا الرشيدة تنظر نحو أهداف أعمق أثراً، وأدركت بصواب رؤيتها أن الأولوية ينبغي أن تعطى لتنمية الإنسان أولاً وتعزيز مهاراته لأنه أساس النهضة وأول المستفيدين منها.

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