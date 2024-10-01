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30 % توفير مالي لمشاريع صيانة الطرق

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للطرق أن الشراكة الفاعلة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أسهمت في تحقيق الأهداف المتعلقة برفع مستوى كفاءة الإنفاق في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها، والارتقاء بكفاءة وفاعلية العقود المبنية على الأداء، وتحسين جودة المشاريع والأصول والمرافق، بالإضافة إلى تخطيط البنية التحتية والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وذلك في إطار مساعي الهيئة لتعزيز مستوى الجودة على طرق المملكة.
30 % وفر مالي
وأوضحت أن هذه الشراكة أثمرت في رفع كفاءة أعمال الصيانة من خلال الانتقال إلى 62 عقدًا مبنيًا على الأداء، وتحقيق وفر مالي في مشاريع صيانة الطرق بأكثر من 30%، بالإضافة إلى تحقيق النسبة المستهدفة في مبادرة توطين، البالغة 70%. كما أسهمت في تأسيس منظومة الإدارة العامة للأصول وفق أفضل الممارسات، بجانب أتمتة عمليات الصيانة، لتحقيق كفاءة أعلى ودقة في التنفيذ، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات ستعزز من مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسن البنية التحتية للطرق.
رفع الجودة
كما أكدت ((هيئة الطرق)) استمرارها في تنفيذ مشاريعها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين وتطوير شبكة الطرق في المملكة من خلال مواصلة تعاونها مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لرفع جودة الطرق من أجل الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق، وتنظيم هذا القطاع الحيوي. كما تسعى الهيئة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

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