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9472 حادثا للدبابات والرياض الأكثر

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة أكثر مناطق المملكة حوادث الدبابات، حيث بلغت ضعف 11 منطقة مجتمعة ممثلة في: الحدود الشمالية، ونجران، والباحة، والجوف، وتبوك، وحائل، وجازان، وعسير، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، في وقت سيطرت منطقة الرياض على بلاغات حوادث الدبابات بـ34%.
9472 بلاغًا
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، بلاغات حوادث الدبابات للعام الماضي، حيث بلغت إجمالي بلاغات حوادث الدبابات 9472 بلاغًا، واستنفرت الهيئة جهودها في مباشرة حوادث الدبابات، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات، وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة، كأكثر المناطق بلاغات حوادث الدبابات، في المقابل، سجلت منطقتا الحدود الشمالية ونجران أقل مناطق المملكة بلاغات لحوادث الدبابات بين جميع مناطق المملكة.
حوادث الدبابات
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من بلاغات حوادث الدبابات، حيث بلغت إجمالي البلاغات 3259 بلاغًا بـ34%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3144 بلاغًا بـ33%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 1201 بلاغ بـ13%، ومنطقة عسير رابعًا، بإجمالي 446 بلاغًا بـ5%، ومنطقة جازان خامسًا، بإجمالي 384 بلاغًا بـ4.05%، ومنطقة المدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 377 بلاغًا بـ4%، ومنطقة القصيم سابعًا، بإجمالي 284 بلاغًا بـ3%. أقل المناطق حلت منطقة الحدود الشمالية، كأقل مناطق المملكة بلاغات حوادث الدبابات، حيث بلغت إجمالي البلاغات 19 بلاغًا بـ0.20%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 30 بلاغًا بـ0.31%، ومنطقة الباحة ثالثًا، بإجمالي 54 بلاغًا بـ0.57%، والجوف رابعًا، بإجمالي 65 بلاغًا بـ0.68%، وتبوك خامسًا، بإجمالي 88 بلاغًا بـ1%، وحائل سادسًا، بإجمالي 121 بلاغًا بـ1.27%. 9472 بلاغا لحوادث الدبابات
%34 من بلاغات حوادث الدبابات بالرياض
الحدود الشمالية ونجران أقل المناطق بلاغات
أكثر المناطق حوادث دبابات مبلغة:
الرياض: 34%
مكة المكرمة: 33%
الشرقية: 13%
عسير: 5%
جازان: 4.05%
المدينة المنورة: 4%
القصيم: 3%
أقل المناطق بلاغات:
الحدود الشمالية: 0.20%
نجران: 0.31%
الباحة: 0.57%
الجوف: 0.68%
تبوك: 1%
حائل: 1.27%

MENAFN01102024000089011017ID1108737549

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