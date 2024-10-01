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5 أيام للاحتفاء بالمعلم في الإدارات التعليمية والمدارس

10/1/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة التعليم نحو 5 أيام للإطار الزمني للاحتفال باليوم العالمي للمعلم، ابتداءً من الأحد إلى الخميس المقبلين، في الإدارات التعليمية والمدارس، وأطلقت هوية يوم المعلم لهذا العام ((تقدير أصوات المعلمين: عقد اجتماعي جديد للتعليم))، التي تهدف إلى إبراز دور المعلمين في بناء الأجيال المساهمة في تنمية الوطن، وتعزيز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وتأصيل المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.
فعاليات وأنشطة
وشملت الفعاليات أنشطة الاحتفالية في الإدارات التعليمية، بحيث يتم إرسال تصميم إلكتروني موحد ((بطاقات شكر وامتنان للمعلم)) للمدارس، وتقيم كل مدرسة فعاليات وبرامج داخل المدرسة بحضور منسوبي التعليم، فضلا عن تفعيل الإذاعة المدرسية، وتخصيصها لتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم، وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية.
وضمن ذلك أيضا الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بحيث يتم التنسيق مع القطاعات الحكومية في المنطقة، للتفاعل مع هذا اليوم، والإسهام عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بها.
كذلك عقد الاتفاقيات مع القطاع الخاص، لتفعيل هذا اليوم، وتقديم العروض والخصومات التحفيزية للمعلمين.
كما يتم خلال الحفل الخاص بالإدارة التعليمية تكريم الحاصلين على الأوسمة، والفائزين بجوائز على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
أدوار المدارس
وتلتزم المدارس خلال هذا الاحتفاء بتنفيذ الفعاليات البرامج والأنشطة في كل مدرسة بحسب المدة الزمنية المحددة، مع تأكيد الالتزام بالإجراءات المنظمة، وتفعيل الوسائل الإعلامية للمدرسة بإشراف قسم الاتصال المؤسسي، فضلا عن اقتراح فعاليات متميزة، للاحتفاء بيوم المعلم العالمي، ورفعها للإدارة من أجل أخذ الموافقة عليها.
دور الإدارات التعليمية في الاحتفالية:
تشكيل لجنة في إدارات التعليم برئاسة مدير التعليم
تنفيذ الإطار الاتصالي العام المرسل من الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، والإشراف على فعاليات الاحتفاء
التعميم على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية بموعد الاحتفاء، والإطار العام للاحتفاء
إعداد وتنفيذ الفعاليات المنوطة بالإدارة، وعقد الاتفاقيات مع القطاعين العام والخاص، للمشاركة في الاحتفاء
إعداد خطة لتفعيل دور الأسرة والمجتمع في الاحتفاء

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