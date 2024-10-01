Wednesday, 02 October 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عسير وجازان الأكثر في شكاوى مستهلكي الكهرباء

10/1/2024 11:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت عسير وجازان مناطق ومدن المملكة في متوسط تكرار الشكاوى الخاصة بمستهلكي الكهرباء خلال العام الماضي 2023، حيث بلغ المعدل في عسير لكل 100 مستهلك نحو 6.87 شكاوى في حين بلغ المعدل في جازان 6.77 شكاوى، في حين بلغ المعدل العام للشكاوى الخاصة بمستهلكي الكهرباء بالمملكة نحو 4.63 شكاوى.
انقطاع الخدمة
يعد انقطاع الكهرباء من المشاكل التي تؤدي إلى رفع الكثير من الشكاوى الخاصة بالكهرباء، ومنها المشاكل التي حصلت في محافظة شرورة هذا العام، وسبق أن أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء قرارًا تضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.
وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.
آلية التعويض
وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض، مشددة على أنه تتابع التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.
تلف الأجهزة
ومن الشكاوى أيضًا مشكلة تلف الأجهزة بسبب التيار، وكذلك تركيب العدادات وغيرها.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء، في وقت سابق، أنه بإمكان المشترك الحصول على تعويض عن حدوث تلفيات في الأجهزة الكهربائية بسبب التيار، موضحة في رد من خلال صفحة المستفيدين، بأنه على المواطن التقدم بطلب التعويض؛ وذلك بالتواصل مع مكتب خدمة المشتركين وإرفاق صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار.
شكاوى الفواتير
وتعبر شكاوى الفواتير من الشكاوى الكثيرة الخاصة بالكهرباء، والتي تحتاج إلى توضيحات من الشركات المزودة، وأبرز الشركة السعودية للكهرباء التي أكدت أنها تصدر فواتير الخدمة الكهربائية لملايين المشتركين دفعة واحدة، ويتم قراءة العدادات الخاصة بهم جميعًا خلال أيام العمل الرسمية على مدار 30 يومًا، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف يوم وفترة القراءة من مشترك لآخر.
متوسط ​​تكرار الشكاوى لكل 100 مستهلك - عام 2023
4.84 مدينة الرياض
3.3 ضواحي الرياض
4.78 الخرج
3.16 الداودمي
5.31 جدة
4.64 مكة المكرمة
3.35 الطائف
3.66 المدينة المنورة
4.71 القصيم
5.23 حائل
3.92 تبوك
3.04 الدمام
3.46 الأحساء
3.15 الحدود الشمالية
4.25 الجوف
6.78 عسير
5.52 الباحة
6.77 جازان
3.8 نجران

MENAFN01102024000089011017ID1108737547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث