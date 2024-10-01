النصر عقدة للأندية القطرية

(MENAFN
- Al Watan)
واصل النصر تفوقه على الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا بمختلف مسمياتها، بعدما كسب الريان أول من أمس، لحساب الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة، 2/ 1، وبحسب شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، فإن العالمي حقق انتصاره الخامس على التوالي أمام الأندية القطرية، فيما أكمل سلسلة من 7 مباريات
من دون خسارة.
ويأتي التفوق الكبير للنصر، بعد أن كان حقق انتصارًا واحدًا فقط في أول 8 مباريات أمام الأندية القطرية في البطولة، وخلال تلك السلسلة، خسر النصر 4 مرات، وتعادل في 3 مناسبات.
MENAFN01102024000089011017ID1108737545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.