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النصر عقدة للأندية القطرية

10/1/2024 11:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل النصر تفوقه على الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا بمختلف مسمياتها، بعدما كسب الريان أول من أمس، لحساب الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة، 2/ 1، وبحسب شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، فإن العالمي حقق انتصاره الخامس على التوالي أمام الأندية القطرية، فيما أكمل سلسلة من 7 مباريات من دون خسارة.
ويأتي التفوق الكبير للنصر، بعد أن كان حقق انتصارًا واحدًا فقط في أول 8 مباريات أمام الأندية القطرية في البطولة، وخلال تلك السلسلة، خسر النصر 4 مرات، وتعادل في 3 مناسبات.

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