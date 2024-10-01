صدارة الذئاب تحتاج القوة

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح التعاون إلى التمسك بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، بل الانفراد بها، عندما يستضيف ضيفا ثقيلا ومنافسا قويا، ومشاركه في صدارة المجموعة، وهو القوة الجوية العراقي، لحساب الجولة الثانية للبطولة القارية. وسيكون الصراع محتدما بين الفريقين اللذين يتصدران المجموعة بالرصيد نفسه (3 نقاط)، لكن الذئاب يتفوق بفارق الأهداف المسجلة. وفي المجموعة نفسها، يتواجه ألتين أسير التركماني والخالدية البحريني في موقعة مهمة أيضا للطرفين اللذين خسرا جولة الافتتاح أمام القوة الجوية
ضيف خطير
يتطلع التعاون إلى مواصلة مشوار انتصاراته في البطولة القارية عندما يستقبل ضيفا صعبا وخطيرا، وهو القوة الجوية العراقي، على ملعب نادي التعاون، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية، التي تضم إلى جوار الفريقين فريقي الخالدية البحريني وألتين أسير التركماني. ولن تكون الموقعة سهلة للذئاب، خصوصا أن الفريق الذي سيواجه منافسه على الصدارة، وحامل اللقب القاري بمسماه القديم (كأس الاتحاد الآسيوي) لثلاث نسخ سابقة.
تأكيد الحضور
يأمل السكري أن يؤكد أنه فريق صعب المراس، وأنه قادر على خطف لقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى. ويتسلح الذئاب بخبرة جيدة في البطولات القارية، بعد أن شارك 3 مرات في دوري أبطال آسيا في نسخ 2017 و2020 و2022.
وتعد بداية الذئاب في البطولة جيدة نوعا ما، بعدما حصد أول 3 نقاط من انتصاره خارج قواعده على الخالدية البحريني 2/3 في الجولة الأولى، إلا أنه يعاني نسبيا محليا، حيث خسر أمام الشباب، ثم تعادل مع الاتفاق في آخر جولتين، وعبر لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام أبها بصعوبة بالغة 2/3، بعد التمديد لشوطين إضافيين.
إثبات الوجود
يستهدف القوة الجوية العراقي تحقيق الانتصار الثاني، والانفراد بصدارة المجموعة، وتجاوز منافس صعب للغاية، ويتطلع الفريق الذي كسب ألتين أسير في المواجهة الأولى 1/2 إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا 2 إلى ألقاب كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثة التي توج بها سابقا في نسخ 2016 و2017 و2018، لكن تأكيد ذلك يتوجب إثبات قوته أمام التعاون.
تعويض السقوط
في مواجهة أخرى بالمجموعة نفسها، يتواجه في موقعة للتعويض على ملعب إستاد عشق أباد فريقا ألتين أسير التركماني والخالدية البحريني، اللذان خسرا جولة الافتتاح أمام القوة الجوية العراقي والتعاون، إذ خسر الفريق التركماني أمام القوة الجوية في بغداد 2/1، بينما خسر الخالدية على أرضه وبين جماهيره أمام التعاون السعودي 3/2، ويأمل كل منهما تعويض خسارته السابقة، والمحافظة على حظوظه في المنافسة على بطاقتي التأهل للدور المقبل.
مواجهات قوية
يشهد، اليوم، أيضا إقامة 6 مباريات أخرى في المجموعات الأخرى، بعدما انطلقت الجولة أمس بمواجهتين في المجموعة الثالثة، إذ يلتقي في المجموعة الأولى رافشان الطاجيكي والوكرة القطري على ملعب الإستاد المركزي بدوشنبه، حيث يسعى الوكرة إلى تعويض خسارته أمام تركتور سازي تبريز الإيراني، وحصد أولى نقاطه، بينما يملك رافشان نقطة واحدة من تعادله مع موهيون بوغان الهندي.
ويتقابل على ملعب إستاد ياديغار إمام بتبريز متصدر المجموعة بـ3 نقاط، تركتور سازي تبريز الإيراني، وموهيون بوغان الهندي، الذي يملك نقطة واحدة. وفي المجموعة الرابعة، يتواجه على ملعب الإستاد المركزي ناساف كارشي الأوزبكي، الثاني بنقطة واحدة، وشباب الأهلي الإماراتي، متصدر المجموعة بـ3 نقاط، ويتواجه الحسين إربد الأردني، الأخير بلا نقاط، والكويت الكويتي، الثالث بنقطة واحدة، على ملعب إستاد عمان الدولي. وفي المجموعة السابعة، يلتقي تامبينس السنغافوري ولي مان الهونغ كونغي، اللذان يحلان في المركزين الأخيرين بلا نقاط، وذلك على ملعب أور تومباينس هاب، ويتواجه متصدرا المجموعة بـ3 نقاط لكل منهما: نام دين الفيتنامي وبانكوك يونايتد التايلاندي على إستاد تيين ترونغ.
MENAFN01102024000089011017ID1108737544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.