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صدارة الذئاب تحتاج القوة

10/1/2024 11:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح التعاون إلى التمسك بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، بل الانفراد بها، عندما يستضيف ضيفا ثقيلا ومنافسا قويا، ومشاركه في صدارة المجموعة، وهو القوة الجوية العراقي، لحساب الجولة الثانية للبطولة القارية. وسيكون الصراع محتدما بين الفريقين اللذين يتصدران المجموعة بالرصيد نفسه (3 نقاط)، لكن الذئاب يتفوق بفارق الأهداف المسجلة. وفي المجموعة نفسها، يتواجه ألتين أسير التركماني والخالدية البحريني في موقعة مهمة أيضا للطرفين اللذين خسرا جولة الافتتاح أمام القوة الجوية

ضيف خطير
يتطلع التعاون إلى مواصلة مشوار انتصاراته في البطولة القارية عندما يستقبل ضيفا صعبا وخطيرا، وهو القوة الجوية العراقي، على ملعب نادي التعاون، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية، التي تضم إلى جوار الفريقين فريقي الخالدية البحريني وألتين أسير التركماني. ولن تكون الموقعة سهلة للذئاب، خصوصا أن الفريق الذي سيواجه منافسه على الصدارة، وحامل اللقب القاري بمسماه القديم (كأس الاتحاد الآسيوي) لثلاث نسخ سابقة.
تأكيد الحضور
يأمل السكري أن يؤكد أنه فريق صعب المراس، وأنه قادر على خطف لقب البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى. ويتسلح الذئاب بخبرة جيدة في البطولات القارية، بعد أن شارك 3 مرات في دوري أبطال آسيا في نسخ 2017 و2020 و2022.
وتعد بداية الذئاب في البطولة جيدة نوعا ما، بعدما حصد أول 3 نقاط من انتصاره خارج قواعده على الخالدية البحريني 2/3 في الجولة الأولى، إلا أنه يعاني نسبيا محليا، حيث خسر أمام الشباب، ثم تعادل مع الاتفاق في آخر جولتين، وعبر لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام أبها بصعوبة بالغة 2/3، بعد التمديد لشوطين إضافيين.
إثبات الوجود
يستهدف القوة الجوية العراقي تحقيق الانتصار الثاني، والانفراد بصدارة المجموعة، وتجاوز منافس صعب للغاية، ويتطلع الفريق الذي كسب ألتين أسير في المواجهة الأولى 1/2 إلى إضافة لقب دوري أبطال آسيا 2 إلى ألقاب كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثة التي توج بها سابقا في نسخ 2016 و2017 و2018، لكن تأكيد ذلك يتوجب إثبات قوته أمام التعاون.
تعويض السقوط
في مواجهة أخرى بالمجموعة نفسها، يتواجه في موقعة للتعويض على ملعب إستاد عشق أباد فريقا ألتين أسير التركماني والخالدية البحريني، اللذان خسرا جولة الافتتاح أمام القوة الجوية العراقي والتعاون، إذ خسر الفريق التركماني أمام القوة الجوية في بغداد 2/1، بينما خسر الخالدية على أرضه وبين جماهيره أمام التعاون السعودي 3/2، ويأمل كل منهما تعويض خسارته السابقة، والمحافظة على حظوظه في المنافسة على بطاقتي التأهل للدور المقبل.
مواجهات قوية
يشهد، اليوم، أيضا إقامة 6 مباريات أخرى في المجموعات الأخرى، بعدما انطلقت الجولة أمس بمواجهتين في المجموعة الثالثة، إذ يلتقي في المجموعة الأولى رافشان الطاجيكي والوكرة القطري على ملعب الإستاد المركزي بدوشنبه، حيث يسعى الوكرة إلى تعويض خسارته أمام تركتور سازي تبريز الإيراني، وحصد أولى نقاطه، بينما يملك رافشان نقطة واحدة من تعادله مع موهيون بوغان الهندي.
ويتقابل على ملعب إستاد ياديغار إمام بتبريز متصدر المجموعة بـ3 نقاط، تركتور سازي تبريز الإيراني، وموهيون بوغان الهندي، الذي يملك نقطة واحدة. وفي المجموعة الرابعة، يتواجه على ملعب الإستاد المركزي ناساف كارشي الأوزبكي، الثاني بنقطة واحدة، وشباب الأهلي الإماراتي، متصدر المجموعة بـ3 نقاط، ويتواجه الحسين إربد الأردني، الأخير بلا نقاط، والكويت الكويتي، الثالث بنقطة واحدة، على ملعب إستاد عمان الدولي. وفي المجموعة السابعة، يلتقي تامبينس السنغافوري ولي مان الهونغ كونغي، اللذان يحلان في المركزين الأخيرين بلا نقاط، وذلك على ملعب أور تومباينس هاب، ويتواجه متصدرا المجموعة بـ3 نقاط لكل منهما: نام دين الفيتنامي وبانكوك يونايتد التايلاندي على إستاد تيين ترونغ.

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