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الانتصار القاري لا يخفي عيوب الأهلي

10/1/2024 11:40:42 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل قطار الأهلي رحلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا للنخبة، مسجلا الانتصار الثاني على التوالي بالبطولة القارية، على حساب مضيفه الوصل الإماراتي، وأظهر قلعة الكؤوس ردة فعل جيدة، رغم العثرات المحلية، ليحقق انتصارًا جديدًا في البطولة الآسيوية يصالح به جماهيره، ولو نسبيًا، لكن ذلك الانتصار يجب ألا يخفي العيوب الفنية التي عانى منها قلعة الكؤوس ولا زال يعاني، ولعل التراجع المبالغ فيه، خصوصًا في الحصة الثانية من اللقاء.
سيناريو معتاد
أظهر الأهلي أمام الوصل تفوقًا، واستفاد من تألق نجمين على وجه التحديد، وهما البرازيلي روجر إيبانيز والجزائري رياض محرز، حيث صنع البرازيلي الهدف الأول وأحرز الثاني، ورد له الجزائري الهدية بصناعته للهدف الثاني، بعدما افتتح التسجيل بنفسه. وحسم الأهلي كل شيء في الشوط الأول، لكن السيناريو المعتاد لفريق المدرب الألماني، ماتياس يايسله، وهو التراجع غير المبرر، كاد يمهد طريق منافسه للعودة في النتيجة.
سلبيات واضحة
كان من الممكن أن يبني يايسله على تفوقه في الشوط الأول، ويجهز على منافسه تماما، لكنه بأداء يغلب عليه الرغبة في الحفاظ على النتيجة، وعدم بذل جهد أكبر، كاد الوصل أن يهز شباك، عبد الرحمن الصائبي، من خلال محاولات عدة.
وتوحي بعض الأخطاء الدفاعية، وغياب الضغط الفعال على حامل الكرة، وعدم القدرة على الخروج بالكرة من الثلث الدفاعي بالشكل الجيد، وأخطاء التمرير في المناطق الخطرة، بأن تحسن الأهلي ليس كبيرًا، فما زالت هناك بعض السلبيات التي يجب معالجتها. ويبقى الجانب الإيجابي للراقي هو الانتصار بشباك نظيفة، خصوصًا في ظل غياب الحارس الأساسي، إدوارد ميندي، بسبب الإصابة.
أبرز عيوب الأهلي الفنية
-التراجع المبالغ فيه.
-تكرار الأخطاء الدفاعية.
-غياب الضغط على حامل الكرة.
-عدم الخروج بالكرة من الخلف بشكل جيد.
-التمرير الخاطئ في المناطق الخطرة.

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