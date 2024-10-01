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مسؤول أممي: المتمردون يجنون المال من ثروات الكونغو

10/1/2024 11:40:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤول في الأمم المتحدة أن جماعة متمردة في الكونغو تولد نحو 300 ألف دولار شهريا من العائدات عبر سيطرتها على منطقة تعدين في شرق البلاد.
ففي إبريل، استولت حركة ((إم 23))، وهي جماعة متمردة يُزعم أن لها صلات برواندا، على منطقة روبايا للتعدين في شرق الكونغو، التي تحتوي على رواسب من معدن رئيسي يستخدم في إنتاج الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. المعادن الدموية
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن إن أكثر من 15 % من إمدادات العالم من التنتالوم، وهو معدن نادر يستخرج من الكولتان، يأتي من روبايا.
وأضافت: ((إذا لم يتم فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة الإجرامية، فإن السلام سيظل بعيد المنال، وسيستمر المدنيون في المعاناة)).
ويعد التنتالوم من بين المعادن التي تمت تسميتها، في وقت سابق من هذا العام، في رسالة من حكومة الكونغو ((المعادن الدموية))، التي يتم تهريبها في سلسلة التوريد الخاصة بشركة للتكنولوجيا.
أسوأ أزمة
وأدى الصراع المستمر منذ عقود في شرق الكونغو إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة من أجل السلطة والأراضي والموارد المعدنية الثمينة، بينما تحاول جماعات أخرى الدفاع عن مجتمعاتها.
وقد اتُهمت بعض الجماعات المسلحة بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بينما أدى العنف إلى نزوح نحو 6 ملايين شخص في شرق البلاد.
حركة 23 مارس
وتعد حركة ((23 مارس)) جماعة عسكرية متمردة، تتألف في الأساس من عرقية التوتسي التي انفصلت عن الجيش الكونغولي قبل أكثر من عقد من الزمان. وقد شنت هجومًا كبيرًا في 2012، واستولت على العاصمة الإقليمية (غوما) بالقرب من الحدود مع رواندا، وهي المدينة نفسها التي تهددها مرة أخرى.
وتزعم الكونغو أن رواندا متورطة في جرائم حرب في شرق البلاد، بينما يتهمها خبراء من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتقديم الدعم العسكري لـ((إم 23)).
وفي حين تنفي رواندا هذا الادعاء، اعترفت في فبراير بأن لديها قوات وأنظمة صواريخ في شرق الكونغو لحماية أمنها، مشيرة إلى حشد القوات الكونغولية بالقرب من الحدود.
وفي يوليو، قدر خبراء الأمم المتحدة أن ما بين 3 و4 آلاف جندي من قوات الحكومة الرواندية منتشرون في شرق الكونغو، إلى جانب حركة ((إم 23)) التي أحرزت تقدما كبيرا. وفي الأسبوع الماضي، بدأت محكمة إقليمية في شرق إفريقيا إجراءات في قضية رفعتها الكونغو ضد رواندا، متهمة إياها بانتهاك سيادة الكونغو وسلامة أراضيها بإرسال قوات لمساعدة المتمردين في شرق

التنتالوم:
معدن نادر يستخرج من الكولتان
يستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر
يعد من ((المعادن الدموية)) بسبب حروب الجماعة المسلحة للاستحواذ عليه وجني الثروات منه

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