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قصف مدفعي روسي محتمل على سوق أوكراني

10/1/2024 11:40:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رجحت السلطات الأوكرانية أن القصف المدفعي الذي أصاب سوقا في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا من عمل روسيا، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، في الوقت الذي كان فيه الأوكرانيون في جميع أنحاء البلاد يقفون دقيقة صمت حدادا على قتلى جيشهم والحرب.
مدفعية روسية
وقالت النيابة العامة الأوكرانية إن الضربة ((على الأرجح)) نفذتها مدفعية روسية وأصابت مكانا قريبا من محطة للنقل العام.
وكانت السلطات قد ذكرت في بادئ الأمر أن سبعة أشخاص قتلوا، لكنها عدلت هذا العدد لاحقا إلى ستة، قائلة إن شخصا مصابا بجروح خطيرة يعتقد أنه لقي حتفه وكان في العناية المركزة في مستشفى محلي.
ولم تكن المدينة مؤخرا بمثابة نقطة ساخنة في الحرب التي دخلت الآن عامها الثالث، حيث دارت أعنف المعارك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث يضغط الجيش الروسي بقوة للسيطرة على الأرض قبل

منطقة خيرسون
وكانت منطقة خيرسون واحدة من أربع مناطق، بما في ذلك دونيتسك ولوغانسك وزابوريزهيا، ضمتها موسكو بشكل غير قانوني في سبتمبر 2022 وتحتلها جزئيًا. ويريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أوكرانيا الانسحاب الكامل من تلك المناطق. لكن أوكرانيا ترفض ذلك.
وسقطت خيرسون في أيدي الروس بعد غزو موسكو الشامل في فبراير 2022. واستعاد هجوم مضاد أوكراني المناطق الغربية من منطقة خيرسون، بما في ذلك العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه، بعد تسعة أشهر. ووقع الهجوم على السوق في نفس الصباح الذي احتفلت فيه أوكرانيا بيوم المدافعين، وهو عطلة عامة سنوية لتكريم القوات المسلحة في البلاد والمحاربين القدامى وضحايا الحرب.
وتوقفت حركة المرور في جميع أنحاء أوكرانيا وتوقف الناس على الأرصفة عند الساعة التاسعة صباحًا لإحياء ذكرى أولئك الذين يدافعون عن أوكرانيا وأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل البلاد.

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