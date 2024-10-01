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40 تريليون جالون من الأمطار تذهل الخبراء

10/1/2024 11:40:41 PM
(MENAFN- Al Watan) غمر إعصار وعاصفة مطيرة جنوب شرق الولايات المتحدة بأكثر من 40 تريليون جالون في الأسبوع الماضي، وهي كمية غير مسبوقة من المياه أذهلت الخبراء.
حيث غمرت مياه الأمطار بسبب إعصار هيلين وعاصفة مطيرة عادية ضربت المنطقة قبل الإعصار - وهذا يكفي لملء ملعب فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم 51 ألف مرة، أو بحيرة تاهو مرة واحدة فقط. وإذا تم تركيز هذه المياه على ولاية كارولينا الشمالية فقط فإن عمقها سيبلغ 3.5 قدم (أكثر من متر واحد). وهذا يكفي لملء أكثر من 60 مليون حمام سباحة أوليمبي.
كمية فلكية
وقال إيد كلارك، رئيس المركز الوطني للمياه التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في توسكالوسا بولاية ألاباما: ((هذه كمية فلكية من الأمطار. ولم أر خلال 25 عامًا من العمل في هيئة الأرصاد الجوية شيئًا بهذا الحجم الجغرافي الكبير والحجم الهائل للمياه التي سقطت من السماء)).
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الأضرار الناجمة عن الفيضانات الناجمة عن الأمطار مروعة. ووفقا للمسؤولين فقد لقي أكثر من 100 شخص حتفهم.

قياسات الهطول
وقام عالم الأرصاد الجوية الخاص ريان ماوي، وهو كبير علماء سابق في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بحساب كمية الأمطار، باستخدام قياسات هطول الأمطار التي أجريت في شبكات مقاسها 2.5 ميل في 2.5 ميل، كما تم قياسها بواسطة الأقمار الصناعية والملاحظات الأرضية. وقد توصل إلى 40 تريليون جالون حتى يوم الأحد في شرق الولايات المتحدة، مع 20 تريليون جالون من ذلك ضربت فقط جورجيا وتينيسي وكارولينا وفلوريدا بسبب إعصار هيلين.
وقد أجرى كلارك الحسابات بشكل مستقل وقال إن الرقم 40 تريليون جالون (151 تريليون لتر) صحيح إلى حد ما، بل وربما يكون أكثر تحفظاً. وقال ماوي إن ما بين تريليون إلى تريليوني جالون إضافيين من الأمطار سقط، معظمها في فيرجينيا، منذ إجراء حساباته.
وإنه لوضع كمية الأمطار في المنظور الصحيح، فإنها أكثر من ضعف الكمية الإجمالية للمياه المخزنة في خزانين رئيسيين لحوض نهر كولورادو: بحيرة باول وبحيرة ميد.

أنظمة عاصفية
وقال العديد من خبراء الأرصاد الجوية إن هذا كان مزيجًا من نظامين أو ربما ثلاثة أنظمة عاصفية. قبل أن تضرب هيلين، حيث هطلت الأمطار بغزارة لعدة أيام لأن نظام الضغط المنخفض ((قطع)) التيار النفاث - الذي يحرك أنظمة الطقس على طول الغرب إلى الشرق - وتوقف فوق الجنوب الشرقي. أدى ذلك إلى توجيه الكثير من المياه الدافئة من خليج المكسيك. وقالت عالمة المناخ في ولاية كارولينا الشمالية كاثي ديلو إن عاصفة لم تصل إلى الحالة المسماة توقفت على طول ساحل المحيط الأطلسي في نورث كارولينا، مما أدى إلى هطول ما يصل إلى 20 بوصة من الأمطار.
وأضيف بعد ذلك إعصار هيلين، إحدى أكبر العواصف في العقدين الماضيين، والتي احتفظت بالكثير من الأمطار لأنها كانت صغيرة وتحركت بسرعة قبل أن تضرب جبال الأبلاش، كما قالت خبيرة الأعاصير في جامعة ألباني كريستين كوربوسيرو.

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