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هجوم إيراني على إسرائيل وجبهة لبنان تلتهب

10/1/2024 11:40:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بعدما حذّرت الولايات المتحدة من مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريباً، بدأ الرد الإيراني فعلا، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل وفقا لصحيفة ((يديعوت أحرنوت)).
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن الهجوم الإيراني شمل طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية تطلق باتجاه إسرائيل.
وفيما أكد المسؤولون الإسرائيليون أن الهجوم المحتمل سيكون بالصواريخ الباليستية على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب، أعلنت إسرائيل انتهاء الهجوم مخلفا إصابتين طفيفتين.
إسرائيل تتوعد بالرد
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ العملية تمّت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش الإيراني، وردًا على ((استشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفوروشان)).
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مسؤول، قوله إنّ إسرائيل ستردّ بشكل قاس على الهجوم الإيراني، في حين رد الحرس الثوري بالقول إن رد إسرائيل سيواجه بهجمات ساحقة.
أكثر من 400 صاروخ
وأضافت الصحيفة أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل. في حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق أكثر من 400 صاروخ. كما أضافت أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد، من بينها القدس ومحيطها، وبئر السبع ومناطق محيطة بصحراء النقب.
وذكر شهود أن انفجارات قوية دوت في وادي الأردن مع وصول الصواريخ، وفق لوكالة

الاختباء بالملاجئ
بدوره، دعا الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين الإسرائيليين إلى الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ. وأعلن أن قيادة الجبهة الداخلية قدمت توجيهات على السكان بوجوب الالتزام بها في مختلف أنحاء البلاد حفاظا على حياتهم.
وزعم أن مقذوفات إيرانية تستهدف الآن نحو 10 ملايين مدني، وفق زعمه، معلنا إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.
إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب بعد الهجوم الإيراني. معلومات استخباراتية
جاء هذا بعدما كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريباً.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم، وفق رويترز.
كما شدد على أن أي هجوم عسكري مباشر على إسرائيل من جانب إيران من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على طهران.
ويأتي هذا الهجوم الإيراني رداً على اغتيال الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله، يوم الجمعة الماضي، حيث تعهدت إيران بالثأر.
لبنان يشتعل
وعلى مدى أسبوعين قضت ضربات جوية إسرائيلية مكثفة على العديد من قادة حزب الله والحرس الثوري الإيراني، لكنها أودت أيضاً بحياة نحو 1000 مدني. كما أجبرت مليون شخص على الفرار من منازلهم، وفقاً للحكومة اللبنانية.
فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 95 شخصاً قُتلوا وأصيب 172 في الضربات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية في لبنان وسهل البقاع وبيروت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كذلك جاءت تحذيرات أوستن، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أنها لن ترسل قوات إيرانية إلى لبنان لمؤازرة حزب

قفزة في أسعار النفط
وقفزت أسعار النفط بما يقرب من 5 % بعد عشرات الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل.
وارتفع برميل خام برنت 4.4 % إلى 74.86 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير، في حين زاد برميل خام النفط الأميركي 4.9 % إلى 71.51 دولارا.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريبا.
وقبل هذا التصريح، كانت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن طغى أثر توقعات بزيادة الإمدادات ونمو الطلب العالمي الذي يشهد بعض الفتور حاليا على أثر المخاوف من تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على صادرات الخام من المنطقة.
وتجتمع لجنة وزارية تابعة لمجموعة منتجي أوبك بلس، اليوم الأربعاء، لاستعراض أوضاع السوق، وليست هناك تغييرات متوقعة لسياسات الإنتاج.
ومن المقرر أن ترفع أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، الإنتاج بدءا من ديسمبر 180 ألف برميل يوميا كل شهر.

الهجوم الإيراني على إسرائيل
أكثر من 400 صاروخ استهدفت إسرائيل
استهداف 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب
دوي صفارات الإنذار في إسرائيل وانفجارات قوية دوت في وادي الأردن
دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى دخول الملاجئ
توقف الرحلات في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب
خلل في حركة القطارات في إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني
إيقاف الرحلات بمطار الخميني الدولي بطهران حتى إشعار آخر.
5 % قفزة في أسعار النفط بعد إعلان الهجوم
سيناريوهات للنزاع الإيراني - الإسرائيلي
ضرب إسرائيل منشآت إيران النووية.
تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
تدخل أمريكي لحماية إسرائيل بشكل كامل.
اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

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