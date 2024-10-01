Wednesday, 02 October 2024 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلى يقود تحالفاً لتدبير قرض هيئة السكك الحديدية بقيمة 17 مليار جنيه - جريدة البورصة

10/1/2024 11:40:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن هيئة السكك الحديدية إحدى هيئات وزارة النقل تلقت عرضا من تحالف بقيادة البنك الاهلى و9 بنوك أخرى منها بنكا مصر والقاهرة لتدبير قرض بقيمة 17 مليار جنيه بضمان من وزارة المالية لتمويل خطتها الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وأضافت المصادر أن هيئة السكك الحديدية تسعى لتسريع إجراءات الصرف والحصول على القرض بحد أقصى أكتوبر الجارى، لتنفيذ مشروعات هيئة السكك الحديدية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024/2025.
وتقدر تكلفة الخطة الاستثمارية للهيئة العام المالى الحالى، بنحو 33 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة قديس: 7 مستثمرين برازيليين يدرسون إنشاء منطقة لوجستية فى“اقتصادية قناة السويس” “اقتصادية القناة” تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات فى صناعة الوقود الأخضر “ملاحة بورسعيد” تستقبل 40 طلبًا للمشاركة فى تأسيس شركة مخلفات السفن

وأضافت المصادر أنه مازالت هناك بنوك أخرى تقوم بإرسال العروض الخاصة بها لوزارة النقل حتى الآن علما أن وزارة النقل حددت شروطها لتلك البنوك للحصول على القرض بأن يكون لأطول فترة سداد وأقل فائدة.

وتوجه هيئة السكك الحديدية القرض لاستكمال اعمال منظومة تحديث وتطوير الإشارات بالخطوط الرئيسية وتدبير احتياجاتها من المعدات وقطع الغيار ومستلزمات تشغيل للمرفق، بالاضافة إلى مشروعات التطوير ورفع كفاءة العربات والجرارات.

MENAFN01102024000202011048ID1108737537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث