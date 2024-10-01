الأهلى يقود تحالفاً لتدبير قرض هيئة السكك الحديدية بقيمة 17 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن هيئة السكك الحديدية إحدى هيئات وزارة النقل تلقت عرضا من تحالف بقيادة البنك الاهلى و9 بنوك أخرى منها بنكا مصر والقاهرة لتدبير قرض بقيمة 17 مليار جنيه بضمان من وزارة المالية لتمويل خطتها الاستثمارية للعام المالى الجارى.
وأضافت المصادر أن هيئة السكك الحديدية تسعى لتسريع إجراءات الصرف والحصول على القرض بحد أقصى أكتوبر الجارى، لتنفيذ مشروعات هيئة السكك الحديدية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024/2025.
وتقدر تكلفة الخطة الاستثمارية للهيئة العام المالى الحالى، بنحو 33 مليار جنيه.
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وأضافت المصادر أنه مازالت هناك بنوك أخرى تقوم بإرسال العروض الخاصة بها لوزارة النقل حتى الآن علما أن وزارة النقل حددت شروطها لتلك البنوك للحصول على القرض بأن يكون لأطول فترة سداد وأقل فائدة.
وتوجه هيئة السكك الحديدية القرض لاستكمال اعمال منظومة تحديث وتطوير الإشارات بالخطوط الرئيسية وتدبير احتياجاتها من المعدات وقطع الغيار ومستلزمات تشغيل للمرفق، بالاضافة إلى مشروعات التطوير ورفع كفاءة العربات والجرارات.
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