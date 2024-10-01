الأهلى يقود تحالفاً لتدبير قرض هيئة السكك الحديدية بقيمة 17 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن هيئة السكك الحديدية إحدى هيئات وزارة النقل تلقت عرضا من تحالف بقيادة البنك الاهلى و9 بنوك أخرى منها بنكا مصر والقاهرة لتدبير قرض بقيمة 17 مليار جنيه بضمان من وزارة المالية لتمويل خطتها الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وأضافت المصادر أن هيئة السكك الحديدية تسعى لتسريع إجراءات الصرف والحصول على القرض بحد أقصى أكتوبر الجارى، لتنفيذ مشروعات هيئة السكك الحديدية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024/2025.

وتقدر تكلفة الخطة الاستثمارية للهيئة العام المالى الحالى، بنحو 33 مليار جنيه.

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وأضافت المصادر أنه مازالت هناك بنوك أخرى تقوم بإرسال العروض الخاصة بها لوزارة النقل حتى الآن علما أن وزارة النقل حددت شروطها لتلك البنوك للحصول على القرض بأن يكون لأطول فترة سداد وأقل فائدة.

وتوجه هيئة السكك الحديدية القرض لاستكمال اعمال منظومة تحديث وتطوير الإشارات بالخطوط الرئيسية وتدبير احتياجاتها من المعدات وقطع الغيار ومستلزمات تشغيل للمرفق، بالاضافة إلى مشروعات التطوير ورفع كفاءة العربات والجرارات.